Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

Vincent Kompany en Bayern München kijken komend weekend promovendus Hamburg in de ogen. Bij die ploeg zette hij zijn eerste stappen in het buitenland, al was dat zeker geen onverdeeld succes. Tijdens zijn persconferentie blikt Kompany nog eens terug op die periode.

In 2006 betaalde het Duitse Hamburg zo'n tien miljoen euro om Vincent Kompany weg te halen bij Anderlecht. Die transfer werd uiteindelijk niet wat ervan verwacht werd, zowel voor Kompany als voor Hamburg.

In 2008 trok Kompany naar Engeland. Bij Manchester City liep het zoals u weet stukken beter. Zeventien jaar later komt hij Hamburg opnieuw tegen, deze keer als coach van Bayern München.

Moeilijke periode in Hamburg

In zijn persconferentie vooraf kijkt Kompany nog eens terug op zijn tijd bij Hamburg: “Mijn moeder stierf in die periode, en mijn zus kreeg kanker. Ik was nog jong en ik had het erg zwaar. Ik was ook nog maar net terug na een achillespeesoperatie. Het was zowel sportief als persoonlijk geen leuke tijd”, schrijft Het Laatste Nieuws.

Kompany spreekt ook over zijn vertrek bij Hamburg: “In de zomer van 2008 haalde Hamburg mij terug van de Olympische Spelen in China. Ik vond dat niet fijn. Andere spelers uit de Bundesliga mochten daar wel blijven van hun club. Toen ik terug was, zat ik in de eerste wedstrijd op de bank. Die avond heb ik beslist om te vertrekken bij Hamburg. Uit principe. Ik vond het niet kunnen wat de club mij had aangedaan."

Vele jaren later staat Kompany in een andere rol tegenover zijn voormalige werkgever. Zaterdagavond om 18u30 weerklinkt het eerste fluitsignaal in de Allianz Arena. Na twee speeldagen staan Bayern voorlopig met het maximum van zes punten aan de leiding, samen met Eintracht Frankfurt en FC Köln.

