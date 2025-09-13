🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

Club Brugge speelde zaterdagavond op het veld van La Louvière. Club verloor met 1-0 maar dat had anders kunnen uitdraaien mocht blauw-zwart een penalty gekregen hebben...

La Louvière verraste zaterdagavond vriend en vijand. De promovendus won met 1-0 van Club Brugge. Wagane Fay zorgde na 24 minuten voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Eerder kreeg Club Brugge geen strafschop na tussenkomst van de VAR. Scheidsrechter Bert Put wees aanvankelijk naar de stip, maar draaide zijn beslissing terug. Na een blik op het scherm maakte hij de juiste keuze: geen penalty.

La Louvière speelde een sterke eerste helft, waardoor de voorsprong zeker verdiend was. Club Brugge kreeg weinig voor elkaar. Zaten de mannen van Nicky Hayen al met hun hoofd bij de confrontatie tegen Monaco?

Club drukte in de tweede helft door. Na vijftig minuten zagen ze bij Club handspel in het strafschopgebied van RAAL. Tzolis trapte richting doel, waarbij de bal tegen het been van verdediger Lamego en vervolgens tegen zijn hand stuiterde.

Strafschop of niet? Volgens Nicky Hayen wel, maar hij mag die beslissing uiteraard niet maken. Bert Put luisterde naar het advies van de VAR en besloot opnieuw geen penalty te geven. Oordeel vooral zelf...