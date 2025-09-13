Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

Club Brugge staat opnieuw aan de start van een uitdagende Champions League-campagne. Ex-trainer Philippe Clement analyseert de vooruitzichten en ziet duidelijke verschillen met vorig seizoen.

Philippe Clement, voormalig hoofdcoach van Club Brugge, benadrukt dat het geen zin heeft om vooraf punten te gaan berekenen. “Ik ga niet berekenen hoeveel punten ze gaan pakken,” verklaart hij in De Krant van West-Vlaanderen.

Hij pleit voor een aanpak waarbij elke wedstrijd op zich wordt bekeken, met maximale inzet en zonder vooraf vastgelegde verwachtingen. Voor Clement draait het in Europa niet om individuele prestaties, maar om het collectieve gezicht van de ploeg. “Je kwaliteiten tonen als ploeg – niet als individu,” stelt hij.

Kwalificatie

Vorig seizoen had Club Brugge elf punten nodig om zich bij de beste 24 te scharen. Clement merkt op dat dit meer was dan vooraf ingeschat. Dit jaar vermoedt hij dat de lat iets lager ligt. “Negen punten kunnen voldoende zijn,” klinkt het.

Twee overwinningen zouden al een stevige stap richting kwalificatie betekenen. Toch blijft hij voorzichtig: “Niet rekenen, maar elke match volle bak gaan.” De laatste groepswedstrijd kan volgens Clement cruciaal zijn.

Thuisvoordeel

Hij noemt het een voordeel dat die partij thuis wordt gespeeld, en dat de tegenstander Marseille is. “Thuis spelen tegen Marseille is beter dan in het Stade Vélodrome,” stelt hij. De sfeer en omstandigheden in eigen stadion kunnen een doorslaggevende rol spelen. Clement erkent dat de loting dit jaar zwaarder uitvalt dan vorig seizoen. Toch gelooft hij dat Club Brugge over voldoende kwaliteit en mentaliteit beschikt om tegen elke tegenstander punten te pakken.