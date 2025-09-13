"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

OH Leuven ging op bezoek bij Zulte Waregem met 2-0 onderuit. Na de 6 op 6 uit de vorige twee wedstrijden werd de opmars van de Leuvenaars op die manier gestopt. David Hubert legde de vinger op de wonde.

"Ik moet proficiat zeggen aan Zulte Waregem, maar het is pijnlijk voor ons", opende David Hubert zijn analyse in de perszaal van de Elindus Arena. "We begonnen de eerste tien minuten met offensieve gedachten en een bal op de paal van Schrijvers."

Pech en mentaliteit

"Met wat pech krijgen we even later een doelpunt tegen. Bij het tweede tegendoelpunt maken we echter technische fouten."



"Als ik heel streng ben, missen we de intensiteit. Wat ons sterk maakte de voorbije weken, daar waren we nu te passief. We hebben een goede reactie getoond na de rust, maar de pure overtuiging ontbrak in de grote rechthoek."

David Hubert zegt dat OH Leuven al zijn troeven uitspeelde

"Er waren ballen die voorlangs gingen omdat er niemand was. De geilheid in de box voor doel ontbrak een beetje. We hebben werk voor de boeg, ook al hadden we genoeg kansen om minstens gelijk te spelen. We hebben meer gecreëerd dan de tegenstrever."

"Maar bij Zulte Waregem legde iedereen zich voor de bal. Bij ons zat het niet mee en ook al hebben we al ons troeven uitgespeeld, was het niet voldoende om iets te rapen."