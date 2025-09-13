Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko en KAA Gent maken zondag de verplaatsing naar Antwerpen om Antwerp partij te geven. Voor Leko zal het een speciale wedstrijd worden tegen een team waar hij een prijs pakte en deze zomer naar kon terugkeren.

Zondagmiddag zijn alle ogen gericht op de Bosuil. Antwerp en KAA Gent kruisen de degens in een duel dat beide teams maar best kunnen winnen. Antwerp staat nog net in de top zes, maar voelt de hete adem van onder meer Racing Genk en Cercle Brugge.

KAA Gent daarentegen vinden we heel aantal plaatsen lager in het klassement. De Buffalo's zijn onder Ivan Leko begonnen met 5 op 15, al was het spel met momenten beter dan het puntentotaal doet vermoeden.



Terugkeer naar de Bosuil voor Leko

Voor Leko zal het sowieso een speciale wedstrijd worden zondag. Hij was eerder al actief als trainer bij Antwerp, won er de beker in 2020 en was één van de kandidaten om de opvolger van Andries Ulderink te worden. Maar hij koos voor het project van Gent.

"Het wordt een emotionele wedstrijd voor me", laat hij optekenen bij Het Laatste Nieuws. "Ik woon dicht bij het stadion. Het zal wat vreemd aanvoelen voor me zondag. De meeste van mijn vrienden zijn groot supporter van Antwerp."

Het zal geen makkelijke opdracht worden voor Gent, maar Leko is wel vol vertrouwen: "Het wordt een uitdaging om te tonen dat we ons kunnen meten met een ploeg die de voorbije seizoenen bij de top van België behoorde. We zullen ons op ons eigen voetbal focussen. Wanneer we goed zijn, kunnen we met iedereen concurreren."