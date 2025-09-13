Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge staat aan de vooravond van een uitdagende Champions League-campagne. Met tegenstanders als AS Monaco, Barcelona, Bayern München en Arsenal wacht een loodzware poulefase.

Ivan Leko, die tussen 2017 en 2019 aan het roer stond bij Club Brugge, kent de internationale druk van het kampioenenbal. In 2018 eindigde hij met blauwzwart derde in een sterke groep. Nu blikt hij vooruit op de huidige campagne en benadrukt het belang van mentale weerbaarheid. “Je moet geloven dat je in élke match punten kunt pakken,” stelt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Voor Leko is het cruciaal dat spelers niet verlamd raken door de reputatie van hun tegenstanders. Hij noemt Barcelona, Bayern en Arsenal expliciet als ploegen waartegen Club Brugge niet bij voorbaat kansloos is.

Lees ook... Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

“Waarom zou je niet kunnen verrassen?” vraagt hij retorisch. Volgens Leko is het gevaarlijk om vooraf te rekenen op een bepaald puntenaantal. “Voetbal is geen wiskunde,” klinkt het. Zijn advies is duidelijk: benader elke wedstrijd afzonderlijk en behoud het geloof in eigen kunnen.

AS Monaco

De openingswedstrijd tegen AS Monaco wordt door velen gezien als een sleutelduel. Toch waarschuwt Leko voor overdreven druk. “Nu zeggen: ze móéten meteen winnen tegen Monaco is ook gevaarlijk,” stelt hij. Hij erkent de kwaliteiten van de Franse club en noemt het duel “fifty-fifty”.

Leko roept op tot maximale inzet zonder angst. “Je moet álles geven wat je hebt, wat er gebeurt, zie je dan wel.” Die houding kan volgens hem ook renderen tegen de grotere namen in de groep. Hij wijst erop dat topclubs ook moeilijke periodes kennen en dat Brugge daarvan moet profiteren.

Kwalificatie

De ex-trainer is uitgesproken over de kansen van zijn voormalige club. “Als je mij vraagt of Club zich zal kwalificeren voor de 1/8ste finales dan zeg ik ja! Volmondig!” Leko gelooft dat Brugge opnieuw kan verrassen, zoals het vorig seizoen al deed in een moeilijke groep.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Ivan Leko

Meer nieuws

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

16:00
Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

11:20
1
LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven! Live

LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven!

16:14
Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

15:45
Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

15:00
1
LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

13:00
Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen Reactie

Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

14:40
De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

14:30
Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

15:15
Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

12:00
1
Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

14:00
Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

13:30
2
"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

13:15
26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

13:00
Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

12:30
🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Reactie

🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf

09:45
5
Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

11:00
Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

10:30
7
Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

10:00
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

09:30
1
Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

08:20
Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

09:00
Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

08:40
Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

08:00
3
Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

07:40
1
'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

06:30
3
Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

07:20
1
Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière" Reactie

Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

23:56
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

23:00
4
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
11
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent Joe Joe over Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen? King of Highbury King of Highbury over Arsenal - Nottingham Forest: 3-0 Oisin Oisin over Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen" H.J. H.J. over Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures YoniVL YoniVL over Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren" filip.dhose filip.dhose over Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden" YoniVL YoniVL over Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk" theojana theojana over Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved