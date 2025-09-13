Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Club Brugge staat aan de vooravond van een uitdagende Champions League-campagne. Met tegenstanders als AS Monaco, Barcelona, Bayern München en Arsenal wacht een loodzware poulefase.

Ivan Leko, die tussen 2017 en 2019 aan het roer stond bij Club Brugge, kent de internationale druk van het kampioenenbal. In 2018 eindigde hij met blauwzwart derde in een sterke groep. Nu blikt hij vooruit op de huidige campagne en benadrukt het belang van mentale weerbaarheid. “Je moet geloven dat je in élke match punten kunt pakken,” stelt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Voor Leko is het cruciaal dat spelers niet verlamd raken door de reputatie van hun tegenstanders. Hij noemt Barcelona, Bayern en Arsenal expliciet als ploegen waartegen Club Brugge niet bij voorbaat kansloos is.



“Waarom zou je niet kunnen verrassen?” vraagt hij retorisch. Volgens Leko is het gevaarlijk om vooraf te rekenen op een bepaald puntenaantal. “Voetbal is geen wiskunde,” klinkt het. Zijn advies is duidelijk: benader elke wedstrijd afzonderlijk en behoud het geloof in eigen kunnen.

AS Monaco

De openingswedstrijd tegen AS Monaco wordt door velen gezien als een sleutelduel. Toch waarschuwt Leko voor overdreven druk. “Nu zeggen: ze móéten meteen winnen tegen Monaco is ook gevaarlijk,” stelt hij. Hij erkent de kwaliteiten van de Franse club en noemt het duel “fifty-fifty”.

Leko roept op tot maximale inzet zonder angst. “Je moet álles geven wat je hebt, wat er gebeurt, zie je dan wel.” Die houding kan volgens hem ook renderen tegen de grotere namen in de groep. Hij wijst erop dat topclubs ook moeilijke periodes kennen en dat Brugge daarvan moet profiteren.

Kwalificatie

De ex-trainer is uitgesproken over de kansen van zijn voormalige club. “Als je mij vraagt of Club zich zal kwalificeren voor de 1/8ste finales dan zeg ik ja! Volmondig!” Leko gelooft dat Brugge opnieuw kan verrassen, zoals het vorig seizoen al deed in een moeilijke groep.