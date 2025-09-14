📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

RSC Anderlecht moest snel met tien voort na de rode kaart voor Tristan Degreef. Even later greep coach Besnik Hasi in met een verdedigende wissel. En dat zorgde meteen ook voor een kippenvelmomentje.

César Huerta had vroeg in de wedstrijd al een gele kaart gepakt en mede daarom koos Besnik Hasi ervoor om de winger naar de kant te halen om zo een verdedigender profiel te kunnen inbrengen na de snelle rode kaart voor Tristan Degreef.

De keuze viel op Moussa N'Diaye, die zo een klein uur mocht meespelen met paars-wit. Opvallend: dat deed hij niet met zijn naam op het shirt.



🌠 | Moussa Ndiaye speelt met de naam van zijn overleden broertje. Veel sterkte, Moussa! 🥺♥ pic.twitter.com/nxUeo4XmCH — DAZN België (@DAZN_BENL) September 14, 2025

Neen: op de achterkant van zijn paars-witte truitje was Alpha te lezen. Dat is de naam van het dertienjarige broertje van Moussa N'Diaye dat onlangs in Dakar om het leven kwam.

Moussa N'Diaye komt met eerbetoon aan overleden broertje

De 13-jarige Alpha verdronk vorige maand aan het strand van Dakar. N'Diaye trok naar zijn thuisland om afscheid te nemen en zijn familie te ondersteunen. Daardoor miste hij onder meer de wedstrijd tegen AEK Athene.

Na dertien minuten weerklonk er toen in het Lotto Park een minuut lang applaus om de overleden Alpha te eren. Nu kwam N'Diaye dus zelf met een knap eerbetoon. Veel sterkte, Moussa!