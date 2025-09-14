Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

RSC Anderlecht neemt het op zondagavond in het eigen Lotto Park op tegen KRC Genk. Eind oktober zal het dat ook in de Beker van België mogen doen tegen Ninove. Die hadden nochtans het thuisvoordeel gekregen als amateurclub.

Er zal geen uitwedstrijd zijn op een amateurveld komen voor RSC Anderlecht. De wedstrijd tegen Ninove zal zoals geweten plaatsvinden in het Lotto Park, een beslissing die de burgemeester van de stad heeft genomen.

Is het een teleurstelling voor de supporters van Ninove? Ze zullen de galawedstrijd tegen Sporting Anderlecht niet op hun eigen veld kunnen bijwonen... maar zullen een twintigtal kilometer verderop moeten gaan, naar het Lotto Park. Geen al te lange verplaatsing, en dat is ook wat de burgemeester van Ninove aangeeft.

Veiligheidsvoorschriften beperkten het aantal tickets in Ninove tegen Anderlecht

Guy D'Haeseleer (Vlaams Belang - Forza Ninove) legde het uit aan de Gazet van Antwerpen: "Om veiligheidsredenen was het aantal tickets voor deze wedstrijd beperkt tot 1350 plaatsen. Het zou onmogelijk zijn geweest om tickets te voorzien voor alle Ninovieters die wilden gaan, en we hebben ook veel Anderlecht-supporters, met minstens één supportersclub."

Door de wedstrijd te verplaatsen naar het Lotto Park kunnen veel meer supporters deze historische wedstrijd bijwonen. "Het is niet elke dag dat we de kans krijgen om tegen Anderlecht te spelen. Het Lotto Park ligt slechts op 20 kilometer. Dat zal een maximum aantal Ninove-supporters in staat stellen om de wedstrijd bij te wonen."

De beste oplossing voor iedereen

KVK Ninove speelt momenteel in de Eerste Amateurklasse en heeft niet de ambitie om op korte termijn professioneel te worden. "Als we een stadion hadden met 5000-6000 plaatsen, zouden we natuurlijk deze ontmoeting hebben verwelkomd. Maar dat is niet het geval."

"Ik denk daarom dat het de beste oplossing was voor iedereen, en ik geloof dat de club dat ook goed heeft begrepen. Zo zal niemand teleurgesteld worden." Ook al krijgt de magie van de Beker hierdoor een deuk.