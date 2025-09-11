Anderlecht hoeft dan toch niet naar Ninove in zestiende finale Croky Cup

Anderlecht moet in de volgende ronde van de Croky Cup voorbij derdeklasser Ninove. Aanvankelijk ging die partij op het veld van de amateurclub doorgaan, maar nu is toch beslist om in het Lotto Park te spelen.

In de volgende ronde van de Croky Cup stromen ook de teams uit de Jupiler Pro League in. Zo is het onder meer uitkijken naar de affiches Club Brugge - Eendracht Aalst-Lede en VK Ninove - Anderlecht.

Die laatste partij zou nu dan toch niet in Ninove worden afgewerkt. Dat was nochtans wel hoe er geloot werd. Maar uiteindelijk zal Anderlecht in het eigen Lotto Park de kwalificatie moeten afdwingen in plaats van het twintig kilometer verder gelegen Ninove.

Geen veiligheidsgaranties

De reden daarvoor? De veiligheid. Na een risicoanalyse van de plaatselijke politie heeft de burgemeester van Ninove, Guy D'haeseleer, besloten om te verbieden dat er op het veld van de amateurclub wordt gespeeld. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het stadion van Ninove, De Kloppers, biedt plaats aan zo'n 1350 toeschouwers. Onvoldoende volgens de bevoegde instanties. Ook kan er geen garantie worden geboden dat beide supportersclans uit elkaar kunnen worden gehouden, klinkt het.

En dus wisselt het thuisvoordeel van Ninove naar Anderlecht. De wedstrijden van de zevende ronde in het Belgische bekertoernooi worden afgewerkt tijdens de laatste week van oktober.