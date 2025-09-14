Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

Foto: © photonews

Sint-Truiden sluit op zondag de zevende speeldag af met een thuiswedstrijd tegen Westerlo. Hun zoektocht naar een nieuwe zege zullen ze wel moeten voeren zonder Louis Patris, die naar Union trok en daar zaterdag al debuteerde.

Op enkele weken tijd maakte Sint-Truiden stevige winst op Louis Patris. Hij werd na een succesvolle huurperiode definitief overgenomen van Anderlecht voor zo'n 1,75 miljoen euro. Aan het eind van de mercato verkocht STVV de vleugelverdediger alweer voor net geen vier miljoen euro.

Een prima staaltje zakendoen vanwege de Limburgers. Maar sportief is het vertrek van Patris natuurlijk wel een stevige aderlating. Des te meer omdat er geen rechtstreekse vervanger werd binnengehaald.

Interne oplossing

Trainer Wouter Vrancken denkt voornamelijk aan interne oplossingen. "Robert-Jan Vanwesemael kan als rechtsachter spelen, maar ook Rein Van Helden en Taiga Hata,” klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Toch vindt Vrancken het enorm jammer dat Patris uiteindelijk is vertrokken naar de landskampioen: "“Natuurlijk vind ik dat jammer. Want Louis gaf aan dat hij hier heel graag was en dat hij zijn ei kwijt kon in onze manier van spelen.”

Patris speelt komende dinsdag met Union voor het eerst in de Champions League. STVV focust zich zondagavond op de partij tegen Westerlo. Met een zege kunnen de Limburgers steviger tweede worden, aangezien eerste achtervolgers KV Mechelen en Club Brugge allebei punten lieten liggen.

13:00
13:47
08:40
13:30
12:30
11:45
12:00
20:13
09:30
11:00
09:45
10:00
10:30
09:00
13/09
08:20
15:00
07:00
23:35
23:30
06:30
22:49
14:15
22:30
23:00
20:30
22:00
21:40
21:20
21:00
19:16
20:30
20:00
19:30
18:30
17:56

