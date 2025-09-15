Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

Mika Godts is helemaal terug. Na moeilijke maanden is hij klaar om dit seizoen te knallen bij Ajax Amsterdam en zo - wie weet - ook de poort naar het WK 2026 open te gooien, of minstens op een kier te zetten.

Mika Godts kwam in 2023 over van de beloften van Genk richting Ajax Amsterdam. De nu 20-jarige Belg is er stilaan naam aan het maken, zo ook dit weekend tegen PEC Zwolle.

Twee goals en een assist tegen PEC Zwolle: topvorm voor Ajax-product Godts

In de wedstrijd die met 3-1 werd gewonnen scoorde Godts twee keer én gaf hij ook nog een assist. Hij werd zo man van de wedstrijd en solliciteerde openlijk naar de Rode Duivels, waar de spoeling voorin toch niet al te breed is.

Ajax-coach John Heitinga gaf Mika Godts een basisplaats tegen Zwolle en lijkt hem ook steeds meer kansen te geven. "Zelfs als hij slecht speelt, is het mooi om naar te kijken", was ook Hans Kraaij Jr. vol lof in zijn analyse in Nederland.

Focus op de taken van Mika Godts

Rest de vraag: hoe heeft Godts zich na een aantal moeilijke maanden kunnen heruitvinden? "Op een gegeven moment gingen de mensen wat van mij verwachten. En misschien was het voor mij wel te nieuw allemaal. Ik kwam net kijken.”

"Ik heb nu geleerd hoe met dat soort dingen om te gaan." Zo heeft Godts naast een goede entourage nu ook een mental coach. En hij moest ook wegblijven van de sociale media, geeft hij aan in Gazet van Antwerpen: “Ik moest me niet zo druk maken. En mij focussen op mijn taken."