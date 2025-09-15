"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

OH Leuven kon na een knappe 6 op 6 voor de interlandbreak niet op dat elan doorgaan. Het verloor met 2-0 bij Zulte Waregem. In het slot van de wedstrijd kwam het nog opzetten, maar het kon geen doelpunt meer maken.

In het begin van de wedstrijd zoefde een bal van Siebe Schrijvers op de paal, maar daarna had Zulte Waregem de match toch wat meer in handen genomen en was het ook op voorsprong gekomen.

OH Leuven vergeet te scoren in en tegen Zulte Waregem

Na de pauze kwam OH Leuven opnieuw opzetten, maar het verloor met 2-0. De bal wilde er gewoon niet in - deels ook door de nodige pech. Al kon het in het slot nog een strafschop claimen.

Bij een schot van Takahiro Akimoto kwam Anton Tanghe met de arm aan de bal. De bal verdween in corner en zo geen elfmeter voor de Leuvenaars.

Via het lichaam van Anton Tanghe op de arm: geen strafschop

"Voor mij zijn de regels wat dat betreft te onduidelijk geworden", aldus David Hubert achteraf in een reactie in de perszaal van de Elindus Arena. "Maar we moeten geen excuses zoeken in die fase, want we hebben het zelf nagelaten om te scoren."

De regels omtrent handspel zijn onlangs gewijzigd. Als een speler via een ander lichaamsdeel de eigen hand beroert, is het in de regel geen handspel. Dat was hier het geval: Tanghe zag de bal via het lichaam op de arm komen - iets wat Verboomen aangaf en de VAR bevestigde.