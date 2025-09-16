Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Erling Haaland (25) is uitstekend gestart bij Manchester City met vijf goals in vier Premier League-wedstrijden. Toch kan de Noorse spits zijn voormalige ploeggenoot Kevin De Bruyne nog altijd niet vergeten.

Donderdag keert de Rode Duivel voor het eerst sinds zijn transfer naar Napoli terug naar Manchester, en Haaland kijkt uit naar het weerzien. In de podcast Men in Blazers blikt Haaland terug op zijn 100 Premier League-matches, zijn favoriete doelpunten en zijn ambities om de allerbeste spits te worden. Ook Kevin De Bruyne komt daarbij ter sprake.

“Kevin is een enorme legende", vertelt Haaland. “We missen hem elke dag. Ik mis hem, maar dat is voetbal. Kevin heeft hier tien fantastische jaren beleefd, alles gegeven voor deze club en elk prijs gewonnen.”

Ook Grealish wordt gemist

Het terugzien van De Bruyne wordt extra speciaal: City en Napoli treffen elkaar donderdag op de eerste speeldag van de Champions League. “Het zal raar voelen om aan de andere kant te staan. City is mijn club. Dat gaat niet veranderen,” zei De Bruyne over de ontmoeting met zijn ex-ploeggenoot.

Haaland mist niet alleen De Bruyne. Ook Jack Grealish is dit seizoen niet meer in de kleedkamer aanwezig. De Noor vergelijkt Grealish zelfs met De Bruyne vanwege zijn creativiteit en invloed op het spel.

“Het is een beetje raar om hem bij Everton te zien. Ik kan niet meer elke dag met hem grappen maken, maar ik ben blij dat hij op topniveau presteert", besluit Haaland. De terugkeer van De Bruyne naar Manchester belooft dus een emotioneel weerzien te worden.

