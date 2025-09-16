OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez
Het kan verkeren. Joel Ordoñez weigerde enkele weken geleden nog voor Club Brugge te voetballen om een transfer af te dwingen. Ondertussen heeft de Ecuadoriaan zijn krabbel gezet onder een nieuw contract.

Het was - samen met de soap rond Ardon Jashari - hét transfertopic bij Club Brugge afgelopen zomer. Wat met Joel Ordoñez?

De Ecuadoriaan wou naar Olympique Marseille en weigerde zelfs even om te trainen. Club Brugge hield het been stijf en weigerde steevast de Franse biedingen. En daar had blauw-zwart héél specifieke redenen voor.

Ondertussen zijn alle plooien gladgestreken. Club Brugge laat via de officiële kanalen weten dat Ordoñez een nieuw contract heeft getekend in het Jan Breydelstadion.

De 21-jarige verdediger heeft zijn overeenkomst met één seizoen en verlengd. Het nieuwe contract - versta: de cijfertjes zijn opgewaardeerd - loopt tot medio 2029.

Sneuvelt het Belgische transferrecord binnenkort opnieuw?

Op die manier staat Club Brugge ook de komende mercato's héél sterk in de schoenen als er wordt aangeklopt voor de Ecuadoriaan. Sneuvelt het transferrecord binnenkort opnieuw?

