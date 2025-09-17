Boeken toe? 'Barça onderzoekt de mogelijkheden om Rashford per direct terug te sturen naar Manchester'

FC Barcelona huurt Marcus Rashford van Manchester United. Al zou het wel eens een huur van héél korte duur kunnen zijn. De Catalanen overwegen de deal nu al op te blazen.

FC Barcelona huurt Marcus Rashird van Manchester United tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst zit eveneens een aankoopoptie van 38 miljoen euro vervat.

Daarnaast neemt Barça het volledige loon - een slordige achttien miljoen euro per jaar - over van The Red Devils. Met andere woorden: er wordt veel van Rashford verwacht in Camp Nou.

Steevast een stapje te laat

Al kunnen we nu al stellen dat Barcelona die aankoopoptie niet van plan is om te lichten. Of beter gezegd: er zal héél véél nodig zijn om de Catalaanse grootmacht te overtuigen.

Rashford kon vooralsnog allesbehalve overtuigen bij zijn nieuwe werkgever. Ook op training komt de 62-voudig Engels international steevast een stapje te laat.

Is het avontuur van Marcus Rashford bij FC Barcelona al voorbij?

El Nacional weet dat Barcelona de mogelijkheden onderzoekt om onder de huurdeal weg te komen en Rashford terug naar Manchester te sturen. En bedenken dat de 27-jarige aanvaller ooit als één van dé grootste talenten van het Engelse voetbal werd gezien.