CEO Bob Madou zeer stellig: "Geen enkel excuus om de titel niet te pakken"

In de trainersenquête polste HUMO voor het seizoen naar wie volgens hen kampioen zou gaan worden. De trainers waren daarbij wel vrij duidelijk: Club Brugge is de absolute favoriete.

Club Brugge kreeg liefst twaalf stemmen achter zich van de zestien Belgische coaches, terwijl KRC Genk en Union SG het elk met twee stemmen moesten stellen. En dus is blauw-zwart de absolute topfavoriet.

Club Brugge heeft geen enkel excuus om de titel niet te pakken

Bob Madou is als CEO van Club Brugge ook stellig: “Club Brugge heeft geen enkel excuus om geen kampioen te worden”, is de sterke man van blauw-zwart zeer duidelijk in HUMO.



“Ons vorig seizoen noem ik het succesvolste niet-geslaagde seizoen. Onze fans zullen de Europese campagne niet licht vergeten. Wij ook niet. Maar het hoofddoel is om elk jaar kampioen te worden. Als dat niet lukt, is de ontgoocheling heel groot.”

Verdiende titel voor Union SG vorig seizoen

“Het zou onze twintigste titel zijn geweest en een tweede ster hebben opgeleverd. Een titel is ook de voorwaarde om ons opnieuw met de Europese top te meten. We zullen onze Europese ambities dus nooit boven onze titelambities stellen.”

Een duidelijke boodschap ook meteen naar de Champions League-campagne van Club Brugge dit seizoen: de titel is belangrijk. Toch is Madou ook eerlijk: Union SG verdiende de titel vorig seizoen.