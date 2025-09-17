Done deal: KRC Genk haalt belangrijke pion weg bij Rode Duivels

Racing Genk heeft de komst van Devon Maes in hun staf bevestigd. Hij was tot op heden druk bezig met de Rode Duivels, maar kiest nu voor een avontuur bij een oude bekende.

Genk heeft dinsdag de komst van Devon Maes aangekondigd als nieuwe Head of Health & Performance. Maes was al enkele jaren de physical coach van de Rode Duivels en keert nu terug naar de club waar hij eerder als speler actief was, tot aan de U17.

In de praktijk zal hij "een geïntegreerde visie ontwikkelen en implementeren rond fysieke prestaties, medische ondersteuning, voeding en mentaal welzijn. Hij zal op alle niveaus van de club werken, van de U10 tot het eerste team", aldus het persbericht.

KRC Genk haalt gewezen jeugdspeler in huis

Andere clubs waren ook geïnteresseerd, dus Racing Genk is des te trotser om hem terug te verwelkomen: "Met de benoeming van Devon streven we als club naar een duurzaam kader gebaseerd op bewijsmateriaal voor prestaties en gezondheid."

"Devon is van nature verbonden met de club en kent die door en door. We zijn trots dat iemand met zijn expertise en internationale ervaring ervoor kiest om de toekomst van KRC Genk mee vorm te geven", aldus sportief directeur Dimitri De Condé.

De betrokkene deelt zijn enthousiasme: "Mijn ervaring op de academie heeft mijn passie voor deze sport gevormd. Om de club waar ik van houd terug te vinden, in een rol waar ik mijn kennis en ervaring kan inzetten voor alle spelers en teams, is een enorme eer. Mijn ambitie is om het beste uit elke speler te halen die het Genk-embleem op het shirt draagt, van de jonge talenten tot het eerste team."