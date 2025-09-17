Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4294

In een ideale wereld kan Besnik Hasi bij Anderlecht rekenen op Ilay Camara en Killian Sardella als vleugelverdedigers. Die tweede maakte al zijn comeback na blessureleed, maar de terugkeer van Camara zal nog even op zich laten wachten.

Geen goed nieuws dus met het verraderlijke tweeluik tegen Antwerp en AA Gent voor de deur. Camara heeft een bewogen zomer achter de rug. Na een sterk seizoen op huurbasis bij Standard werd hij definitief overgenomen, om vervolgens meteen met winst verkocht te worden aan Anderlecht. Voor Paars-Wit een opvallende transfer, want twee jaar eerder lieten ze hem nog gratis vertrekken naar RWDM.

Zijn start bij Anderlecht kende echter meteen een tegenslag. Door een blessure moest Camara de eerste matchen van het seizoen missen. Tegen Cercle Brugge maakte hij als invaller zijn debuut en leverde hij meteen een belangrijke assist af.

Waarschijnlijk is Camara nog out tot de volgende interlandbreak

Die lijn trok hij door in Europa. In de thuiswedstrijd tegen Sheriff kreeg hij zijn eerste basisplaats, dit keer als rechtsback. Wederom toonde Camara zich beslissend met een knappe assist op Nilson Angulo. Maar het noodlot sloeg opnieuw toe: hij ging tegen de grond en moest geblesseerd naar de kant. Diagnose: een spierscheurtje.

Aanvankelijk werd gehoopt op een snelle terugkeer na de interlandbreak, maar die prognose lijkt intussen te optimistisch. De 22-jarige flankspeler traint immers nog steeds niet mee met de groep en zal het zeker nog enkele weken duren voor hij opnieuw inzetbaar is.

Tot dan rust de hoop op de schouders van Sardella, die net hersteld is van een maandenlange blessure. Voor Hasi een tegenslag, want hij rekent op de snelheid van Camara en zijn voorzetten om vooral Luis Vazquez in stelling te brengen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ilay Camara

Meer nieuws

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

11:40
4
Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

11:20
1
Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

10:30
5
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15
Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

10:00
19
Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

09:30
Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

09:20
'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

21:40
31
Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

08:20
Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

08:00
Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

07:40
De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

06:30
Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden? Analyse

Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden?

06:00
Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

07:14
Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

07:00
3
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
3
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
2
Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

21:00
1
🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

22:30
7
't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

22:00
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
1
Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

21:20
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
14
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
5
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
2
Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

15:55
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
4
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

Anderlecht verlengt contract van goudhaantje tot 2029: zijn marktwaarde zou enorm moeten stijgen

13:00
3
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 20:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad" 1872 1872 over Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later rudi maerevoet rudi maerevoet over Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans franchi franchi over Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig jawaddedadde jawaddedadde over Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs TatstOn TatstOn over 🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League Nelvafrel Nelvafrel over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Stefaan_82 Stefaan_82 over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved