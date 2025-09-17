Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

In een ideale wereld kan Besnik Hasi bij Anderlecht rekenen op Ilay Camara en Killian Sardella als vleugelverdedigers. Die tweede maakte al zijn comeback na blessureleed, maar de terugkeer van Camara zal nog even op zich laten wachten.

Geen goed nieuws dus met het verraderlijke tweeluik tegen Antwerp en AA Gent voor de deur. Camara heeft een bewogen zomer achter de rug. Na een sterk seizoen op huurbasis bij Standard werd hij definitief overgenomen, om vervolgens meteen met winst verkocht te worden aan Anderlecht. Voor Paars-Wit een opvallende transfer, want twee jaar eerder lieten ze hem nog gratis vertrekken naar RWDM.

Zijn start bij Anderlecht kende echter meteen een tegenslag. Door een blessure moest Camara de eerste matchen van het seizoen missen. Tegen Cercle Brugge maakte hij als invaller zijn debuut en leverde hij meteen een belangrijke assist af.

Waarschijnlijk is Camara nog out tot de volgende interlandbreak

Die lijn trok hij door in Europa. In de thuiswedstrijd tegen Sheriff kreeg hij zijn eerste basisplaats, dit keer als rechtsback. Wederom toonde Camara zich beslissend met een knappe assist op Nilson Angulo. Maar het noodlot sloeg opnieuw toe: hij ging tegen de grond en moest geblesseerd naar de kant. Diagnose: een spierscheurtje.

Aanvankelijk werd gehoopt op een snelle terugkeer na de interlandbreak, maar die prognose lijkt intussen te optimistisch. De 22-jarige flankspeler traint immers nog steeds niet mee met de groep en zal het zeker nog enkele weken duren voor hij opnieuw inzetbaar is.

Tot dan rust de hoop op de schouders van Sardella, die net hersteld is van een maandenlange blessure. Voor Hasi een tegenslag, want hij rekent op de snelheid van Camara en zijn voorzetten om vooral Luis Vazquez in stelling te brengen.