Na Haaland moést ook Guardiola reageren: Dit heeft de coach van City te zeggen over de terugkeer van De Bruyne

Kevin De Bruyne keert donderdag met SSC Napoli terug naar het Etihad Stadium van Manchester City. Ook Pep Guardiola heeft zich inmiddels uitgesproken over de Rode Duivel.

Erling Braut Haaland liet alvast niets aan de verbeelding over. "Ik mis Kevin De Bruyne nog iedere dag. Hij is een legende van Manchester City."

En dus moést ook Pep Guardiola iets zeggen over zijn voormalige aanvoerder. Donderdag staat KDB opnieuw op het veld in het Etihad Stadium. Alleen... in een ander shirt.



Lees ook... Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Kevin De Bruyne is uniek

"Kevin is uniek", blaast ook de coach van The Citizens de loftrompet voor de Rode Duivel. "Hij heeft niet alleen een ongelooflijk talent, maar ook zijn spelinzicht is waanzinnig."

Toch is Guardiola gebrand op een overwinning tegen De Bruyne en de andere Napolitanen. "Ik heb gehoord dat Manchester City zelfs niet eens tot de favorieten wordt gerekend. We zullen zien."

Doorgestoken kaart?

Nog dit: voor de publiciteit van Het Kampioenenbal kan de terugkeer van De Bruyne naar Manchester alvast tellen. Heeft de Europese voetbalbond dit zo geregeld? Het lijkt van wel.