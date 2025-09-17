"Niet collegiaal": Filip Joos streng na blessure voor Rode Duivel

Maxim De Cuyper begon afgelopen weekend in de basis bij Brighton voor de uitwedstrijd tegen Bournemouth, maar moest al na 24 minuten geblesseerd naar de kant. De Rode Duivel kwam hard in aanraking met de reclameborden nadat hij door een tegenstander werd geduwd.

Maxim De Cuyper moest het veld nog voor het halfuur noodgedwongen verlaten. Een paar momenten daarvoor was de Rode Duivel tegen de reclameborden geduwd door de aanvaller van Bournemouth, Antoine Semenyo.

Een ietwat vreemde actie was het van Antoine Semenyo. Daar waren ook de analisten het over eens achteraf. Ook in 90 Minutes werd nog een keertje op de zaak teruggekomen.

Why didn’t Fabian make more of a fuss after Semenyo barged De Cuyper into the pitch side hoarding? It was a booking (or worse) & ref should have awarded a free kick. #bhafc — Keith Nieland (@KeithNieland) September 14, 2025

"Wat vonden we van de blessure van De Cuyper?", opende Filip Joos de debatten. Om zelf ook meteen verder te gaan en te antwoorden op wat hij er zelf van vond.

Filip Joos niet te spreken over actie van Semenyo

"Ik vind dat niet collegiaal. Ik zeg niet dat het een gigafout is van Semenyo, maar De Cuyper was eigenlijk weerloos op dat moment. Dan is een duwtje zo gevaarlijk."

"En die reclameborden staan ook echt dicht bij het veld", aldus de commentator en presentator. Is het vreemd dat er niet meer over gesproken werd de voorbije dagen?