Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink keek strijdvaardig vooruit naar de thuismatch van KRC Genk tegen Charleroi. De Duitse coach vindt dat de prestaties van zijn team te kritisch worden bekeken, zeker na het punt in het Lotto Park. "Een gelijkspel bij Anderlecht is echt geen schande."

Genk speelde ruim een uur met een man meer in Brussel, waardoor de perceptie van dat punt zwaar doorweegt. Maar Fink nuanceert: “Wij hebben een team met veel snelheid, dat maakt het niet altijd makkelijker tegen tien man. En niet iedereen haalde zijn beste niveau. Toch is dat geen reden om alles in vraag te stellen", zegt hij in HBvL.

Volgens de coach spreken de cijfers voor zich. “We hebben twee zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen. Sommigen noemen dat een slechte start, maar ik gebruik een andere statistiek: zeven op negen in de laatste drie matchen. Winnen we tegen Charleroi, dan wordt dat tien op twaalf en staan we vierde. Bovendien zijn we door naar de Europa League. We zitten dus gewoon op schema.”



Genk heeft dringend meer clean sheets nodig

Tegen Charleroi verwacht Fink opnieuw een stevige test. “Vorig seizoen wonnen we hier wel met 3-0, maar dat was helemaal geen makkelijke avond. Zij willen zelf ook de bal en dat ligt ons beter. Maar ik ben het ermee eens dat we dringend meer clean sheets nodig hebben. Dat maakt alles zoveel eenvoudiger. Kom je op voorsprong, dan krijg je automatisch meer ruimte.”

De coach benadrukt dat zijn ploeg ook in Brussel de juiste keuzes maakte. “Bij een 1-0-achterstand moesten we een muur slopen. Daarom brachten we halfweg de tweede helft een extra spits. Ik vind niet dat je al bij de rust all-in moet gaan. Geduld is ook op het veld belangrijk.”

Fink kijkt dus met vertrouwen vooruit. “We hebben veel kwaliteit in de groep en we geloven in ons plan. Natuurlijk wil ik elke wedstrijd winnen, maar ik weet dat dat niet altijd lukt. Belangrijk is dat we op het juiste pad blijven. En dat doen we.”