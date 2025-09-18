📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"

📷 Kevin De Bruyne maakt indruk in Manchester: "Wat een paar maanden Italiaanse zon niet doet"
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne is terug in Manchester. Vanavond neemt hij het met zijn nieuwe club Napoli op tegen Manchester City. En hij viel al meteen op tijdens de training een dag voor de wedstrijd, zoveel is duidelijk.

Kevin De Bruyne speelde jarenlang bij Manchester City. Afgelopen zomer kwam er echter een einde aan het avontuur in Manchester en werd hij getransfereerd richting Italië.

Bij het Napoli waar ook Romelu Lukaku speelt - al is die momenteel uiteraard geblesseerd - begint hij aan een nieuw avontuur in zijn leven.

In De Laars werd hij de voorbije weken en maanden als een echte superster onthaald. En het lijkt er ook op dat het hem zichtbaar deugd doet, want de 34-jarige Rode Duivel lijkt plots tien jaar jonger.

Dat is ook wat de supporters op X reageren bij een foto die ze van hem zagen vanop een trainingsmoment een dag voor de wedstrijd. Iedereen gaat helemaal wild op de foto's.

