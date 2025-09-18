Boeckx en Degryse hebben wat te zeggen over keeperskwestie Club Brugge: "Dat mag ik hopen"

De doelmannenkwestie bij Club Brugge blijft beroeren. Uiteraard zijn er nog steeds de nodige vragen die gesteld worden bij het rotatiesysteem. Tegen AS Monaco zal de prestatie van Simon Mignolet met argusogen gevolgd worden.

Iedereen heeft een mening over het rotatiesysteem onder de doelmannen bij Club Brugge. Eerder deze week was Philippe Albert nog zeer streng - in de positie van Nicky Hayen zou hij ontslag nemen zelfs.

En ook heel wat andere analisten en kenners zijn duidelijk: het systeem is niet echt aan het werken, zeker niet gezien de fouten van Jackers tegen La Louvière en KAA Gent.



Ritme van de wedstrijden belangrijk voor Simon Mignolet

"Het is niet leuk voor Simon Mignolet dat hij al drie weken niet gespeeld heeft, maar op training ligt de intensiteit voor een doelman wel hoger dan tijdens een wedstrijd", aldus Frank Boeckx bij VTM2. "Maar je blijft wel liever in het ritme van de wedstrijden."

"Roteren kan alleen maar werken als beide doelmannen daar achter staan. Mignolet heeft daar nooit achtergestaan, hij heeft dat moeten ondergaan. En zo komt er nu ook op hem plots meer druk te staan ..."

Hopelijk is het de keuze van Nicky Hayen

"Het systeem zal alleen maar blijven bestaan als beide doelmannen presteren, anders moet het afgeschaft worden. Was het nodig? Het heeft volgens mij alleen maar te maken met het aflopende contract van Mignolet. Je moet beter communiceren: met hem, met de pers, ..."

"Ik mag voor Nicky Hayen hopen dat het de keuze van de trainer is", pikte Marc Degryse in. "Maar ik denk wel dat Hayen rekening houdt met de situatie zoals de club dat aangeeft. Hij is zo als persoon, hij houdt rekening met de club. Ik denk wel dat het van bovenaf gestuurd wordt."