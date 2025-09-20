De reden is wel bedenkelijk: Senne Lammens moet weer van op bank toekijken en ziet hoe Thibaut Courtois opvolger krijgt

De reden is wel bedenkelijk: Senne Lammens moet weer van op bank toekijken en ziet hoe Thibaut Courtois opvolger krijgt
Senne Lammens zal ondertussen al begrepen hebben dat de keepers niet altijd aan het feest zijn in Engeland. Zelf moet hij nog altijd toekijken van op de bank. Robert Sanchez, zijn collega bij Chelsea, kreeg al na vijf minuten rood.

Met Manchester United - Chelsea stond er een onvervalste kraker op het programma in de Premier League. Beide ploegen konden nog wel wat punten gebruiken. Wie dacht dat United na de kansloze derbynederlaag tegen City van keeper ging wisselen, had het verkeerd. Bayindir bleef staan, Lammens moest op Old Trafoord plaatsnemen op de bank.

De doelman van Chelsea had ook weinig redenen om vrolijk te zijn. Robert Sanchez haalde de doorgebroken Mbeumo spectaculair neer. De scheidsrechter paste vervolgens de regels toe, ook al waren er nog maar vier volledige minuten gespeeld. Dat betekende dat Sanchez meteen de kleedkamers mocht opzoeken en Chelsea met tien verder moest. 

Het Spaanse sluitstuk komt zo op bedenkelijke wijze in de geschiedenisboeken. Hij is de eerste keeper van Chelsea die in de Premier League van het veld gestuurd wordt sinds april 2016. De doelman die toen tegen een rode kaart aanliep was ... Thibaut Courtois. Dit overkwam onze Rode Duivel in een ontmoeting met Manchester City.

Tot overmaat van ramp voor Chelsea profiteerde Manchester United maximaal van de numerieke meerderheid. De thuisploeg liep 2-0 uit, maar Casemiro kreeg op slag van rust ook rood. Hij had zelf eerder de score verdubbeld. In de tweede helft was het dus tien tegen tien en milderde Chalobah tot 2-1. Zo kreeg het publiek nog een spannende slotfase. United liet de zege niet meer uit handen glippen.

Ook op andere velden viel er wel wat te beleven in Europese topcompetities. Liverpool won de derby van Everton met 2-1. In Duitsland dendert de Bayern-trein van Kompany verder: in Hoffenheim werd het 1-4. In La Liga zette Real Madrid met twee prachtige doelpunten Espanyol opzij (2-0). Juventus bleef in de Serie A steken op een 1-1-gelijkspel op het veld van Hellas Verona. 

