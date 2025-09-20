Einde voetbalcarrière? Speler van 100 miljoen euro wil naar Olympische Spelen als ... sprinter

Mykhaïlo Mudryk is sinds januari 2023 een speler van Chelsea. Hij was bij de Engelse club gekomen voor ongeveer 100 miljoen euro, inclusief bonussen. Nu hij geschorst is vanwege een dopingzaak, overweegt hij deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2028 ... in de atletiek.

Mykhaïlo Mudryk werd vorig jaar geschorst wegens doping na een positieve test op meldonium uit december 2024. Zijn schorsing kan tot wel vier jaar duren, wat zijn voetbalcarrière ernstig in gevaar brengt.

Olympische Spelen 2028 in Los Angeles als doel

De Oekraïner heeft zich nu gewijd aan een andere discipline. De aanvaller van The Blues wil zich volgens Marca namelijk gaan omscholen tot sprinter. Zijn ambitie? Deelnemen aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Dat is nogal wat.

De topsnelheid die Mykhailo Mudryk heeft bereikt tijdens een wedstrijd is 36,67 km/u. Hij wordt nu begeleid door voormalige Olympische atleten en traint met het Oekraïense sprintteam.

Kwalificatie afdwingen in 2027

Een nogal onwaarschijnlijke carrièrewending voor hem, gezien hij een contract had bij Chelsea tot juni 2031. Grote verwachtingen werden gesteld door de Londense club, maar hij slaagde er nooit echt in om zich te bewijzen ondanks een prijs van 100 miljoen euro.

Voor zijn schorsing speelde hij in totaal 73 wedstrijden voor Chelsea, waarin hij slechts 10 doelpunten en 11 assists maakte. Ver onder de verwachtingen! Benieuwd of hij in 2027 de kwalificatie voor Los Angeles kan afdwingen.