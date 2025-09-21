🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

Diego Moreira bewijst zichzelf bij Strasbourg. Tegen Paris FC gaf de Luikenaar een beslissende assist aan Kendry Páez. Op die manier maakt hij het gepuzzel voor bondscoach Rudi Garcia binnenkort nog wat moeilijker.

Jarenlang hadden de Rode Duivels het moeilijk aan de zijkanten. Noch links noch rechts was er voldoende opkomend talent. Roberto Martinez en Domenico Tedesco moesten creatieve oplossingen bedenken om de gaten te vullen.

Steeds meer flankspelers laten zich zien

Vandaag heeft Rudi Garcia meer geluk. Spelers zoals Maxim De Cuyper schitteren in de Premier League, Joaquin Seys maakt naam bij Club Brugge. Diego Moreira is een vaste waarde geworden bij Straatsburg.

Vorig jaar maakte de Luikenaar indruk bij Straatsburg in de Ligue 1. Hij kan zowel als back of als vleugelspeler spelen en heeft snel indruk gemaakt met zijn veelzijdigheid. Garcia had hem opgemerkt, nadat hij twijfelde tussen Portugal en België.

🇧🇪 | Un assist millimétré de Diego Moreira. 🎯💫 pic.twitter.com/o2JzmUr3T4 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 21, 2025

Dit weekend speelde Straatsburg uit tegen Paris FC. Moreira stond in de basis op het middenveld en schitterde in de 27e minuut met een perfecte voorzet voor Kendry Páez: 0-1 bij de rust op die manier.

Natuurlijk stijgt zijn waarde enorm. Geschat op 10 miljoen euro in maart, werd Moreira in juni 2025 al geschat op 18 miljoen. Een razendsnelle vooruitgang voor dit 21-jarige Belgische talent.