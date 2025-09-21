🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Diego Moreira bewijst zichzelf bij Strasbourg. Tegen Paris FC gaf de Luikenaar een beslissende assist aan Kendry Páez. Op die manier maakt hij het gepuzzel voor bondscoach Rudi Garcia binnenkort nog wat moeilijker.

Jarenlang hadden de Rode Duivels het moeilijk aan de zijkanten. Noch links noch rechts was er voldoende opkomend talent. Roberto Martinez en Domenico Tedesco moesten creatieve oplossingen bedenken om de gaten te vullen.

Steeds meer flankspelers laten zich zien

Vandaag heeft Rudi Garcia meer geluk. Spelers zoals Maxim De Cuyper schitteren in de Premier League, Joaquin Seys maakt naam bij Club Brugge. Diego Moreira is een vaste waarde geworden bij Straatsburg.

Vorig jaar maakte de Luikenaar indruk bij Straatsburg in de Ligue 1. Hij kan zowel als back of als vleugelspeler spelen en heeft snel indruk gemaakt met zijn veelzijdigheid. Garcia had hem opgemerkt, nadat hij twijfelde tussen Portugal en België.

Dit weekend speelde Straatsburg uit tegen Paris FC. Moreira stond in de basis op het middenveld en schitterde in de 27e minuut met een perfecte voorzet voor Kendry Páez: 0-1 bij de rust op die manier.

Natuurlijk stijgt zijn waarde enorm. Geschat op 10 miljoen euro in maart, werd Moreira in juni 2025 al geschat op 18 miljoen. Een razendsnelle vooruitgang voor dit 21-jarige Belgische talent.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Strasbourg
België
Diego Moreira

Meer nieuws

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit" Reactie

Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

21:50
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

21:13
Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag" Reactie

Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

21:10
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden" Interview

Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

21:20
Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben" Reactie

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

20:40
Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

21:00
Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

20:00
Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

20:23
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

19:00
6
Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

18:30
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

17:58
Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

18:00
Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Reactie

Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed

17:15
Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover

17:30
6
Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk Reactie

Pocognoli waarschuwt meteen zijn troepen na overwinning in Genk

16:42
🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses" Interview

🎥 La Louvière geeft alle criticasters lik op stuk: "Na Club Brugge zocht iedereen excuses"

17:00
Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

Bekermatch Anderlecht zorgt voor frustratie: vrees voor overlast was te groot

16:30
De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

De fysieke présence van 17-jarige Nathan De Cat is nog indrukwekkender als je zijn verhaal kent

16:00
Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

Sterk Genk vergeet zich te belonen en krijgt deksel op de neus van Rob Schoofs en Union

15:28
Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

Vincent Kompany was verrast door een vraag tijdens de persconferentie: "Alstublieft, we zijn in 2025"

15:30
Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

15:00
Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

Raphael Van der Vaart begrijpt niets van Ajax en PSV: "Dolberg? Dat klopt gewoon niet"

14:30
Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

11:30
Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
3
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
2
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

12:00
2
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 5
Lyon Lyon 1-0 Angers Angers
Nantes Nantes 2-2 Rennes Rennes
Stade Brestois Stade Brestois 4-1 Nice Nice
RC Lens RC Lens 3-0 Lille OSC Lille OSC
Paris FC Paris FC 2-3 Strasbourg Strasbourg
Le Havre Le Havre 1-1 Lorient Lorient
Monaco Monaco 5-2 Metz Metz
Auxerre Auxerre 1-0 Toulouse Toulouse
Marseille Marseille 22/09 PSG PSG

Nieuwste reacties

Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - Cercle Brugge: 0-0 fierce fierce over Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling fierce fierce over Club Brugge - STVV: 2-0 fierce fierce over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" SmurF SmurF over KRC Genk - Union SG: 1-2 Nelvafrel Nelvafrel over Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover bink bink over Westerlo - Standard: 0-2 PhP PhP over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" PhP PhP over Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring Dirk1897 Dirk1897 over Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved