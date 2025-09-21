Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

Maxim De Cuyper is aan zijn eerste seizoen in het buitenland bezig. De eerste weken bij Brighton stond hij in de basis. De start is alvast positief en de ex-linksachter van Club Brugge hoopt aan het eind van de rit op Europees voetbal.

Tegen Tottenham was hij er niet bij vanwege een lichte blessure, maar de schade zou al bij al wel meevallen. De eerste speeldagen stond Maxim De Cuyper wel gewoon in de basis bij Brighton in de Premier League.

In een interview met Play Sports werpt de linksachter een blik op de ambities van zijn nieuwe werkgever: "Vorig jaar waren ze dicht bij een Europees ticket. In de laatste drie wedstrijden hebben ze uiteindelijk moeten afhaken."

Het behalen van Europees voetbal is logischerwijs ook dit seizoen het doel voor Brighton. "Ik denk dat het zeker de doelstelling is om mee te spelen voor de Europese plaatsen", aldus de voormalige linksback van Club Brugge.

Geen fan van bonen in tomatensaus

Daarnaast werd ook aan De Cuyper gevraagd of hij al gewend is geraakt aan de Britse tradities, zoals onder meer bonen in tomatensaus als ontbijt: "Die bonen heb ik nog niet geprobeerd. Het ziet er ook echt niet uit. Alleen als het echt verplicht is zal ik het eens eten, maar anders blijf ik er ver van weg."

De Cuyper en Brighton staan na vijf wedstrijden in de Premier League op de veertiende plaats. Volgende week trekken ze naar Chelsea. Maar eerst wacht in de midweek een bekerduel met Barnsley, een team uit de derde afdeling.