Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Het lijkt erop dat Sporting Charleroi gewoonweg niet kan winnen zonder Parfait Guiagon. Deze statistiek werd opnieuw bevestigd tegen Zulte Waregem: geen enkele overwinning voor de Zebra's wanneer hij afwezig is sinds zijn komst in 2023.

Sudinfo heeft informatie gegeven over de terugkeer van Parfait Guiagon. De talisman van Charleroi viel geblesseerd uit tegen Racing Genk. Hij zou binnen twee à drie weken kunnen terugkeren in de selectie van de Zebra's.

De linkervleugelspeler is momenteel geblesseerd aan de hamstrings. Tot nu toe had hij een veelbelovende start van het seizoen: in zeven wedstrijden scoorde hij drie doelpunten en gaf hij een assist.

De partij tegen KV Mechelen van komende zondag komt dus nog te vroeg voor de Ivoriaan. Wie bijgelovig is, geeft weinig om de kansen van Charleroi in die wedstrijd. De Carolo's wonnen nog nooit zonder Guiagon sinds zijn komst in 2023.

Parfait Guiagon terug tegen welke ploeg?

Een terugkeer van Guiagon is voor Charleroi dus van groot belang. Tegen KAA Gent (3 oktober) of ten laatste tegen Union (na de interlandperiode, 18 oktober) zal Charleroi hopen om hem opnieuw te kunnen verwelkomen in de selectie.

In het klassement staat Charleroi momenteel op de vijfde plaats. Na acht gespeelde wedstrijden heeft de club drie overwinningen behaald, twee keer verloren en drie gelijkspelen gehad.