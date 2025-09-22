DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

Club Brugge gelooft volop in de kansen voor de eigen jeugd. Het heeft in die hoedanigheid nu ook een contractverlenging gegeven aan Joaquin Seys. Hij blijft zo tot juni 2029 onder zeil bij blauw-zwart en is zo meteen heel wat duurder geworden voor mogelijke geïnteresseerde clubs.

"Verdediger Joaquin Seys verlengt zijn contract bij Club Brugge tot 2029. Seys, 20 jaar, is een echt jeugdproduct van Club en draagt al sinds zijn zevende het blauw-zwarte shirt", opent Club Brugge een bericht op de webstek.

"In het seizoen 2023-2024 groeide hij uit tot een vaste waarde bij Club NXT U23 waarna hij in de zomer van 2024 de overstap maakte naar het eerste elftal van Club Brugge. Daar groeide hij razendsnel uit tot basisspeler en liet hij zich opmerken in de verschillende competities."



On to more memories together. 🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 22, 2025

"Met Club Brugge won hij al de Croky Cup en de Volkswagen Supercup en bereikte hij vorig seizoen de Round of 16 in de Champions League. Ook dit seizoen maakt hij indruk: in de huidige Champions League-campagne van Blauw-Zwart scoorde hij al drie keer en gaf twee assists."

Seys tekent contract tot juni 2029

"Zijn sterke prestaties bleven niet onopgemerkt, want intussen werd hij ook al enkele keren opgeroepen bij de Rode Duivels. Nu verlengt Seys dus zijn contract tot 2029 bij Club", aldus blauw-zwart.

Alle mogelijke geïnteresseerde clubs weten nu dus dat Seys nog vier jaar onder contract ligt. Als ze hem willen inlijven, zullen dus ook de nodige miljoenen op tafel moeten gaan komen.