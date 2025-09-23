Waarom Jelle Vossen op de bank zetten? Dit is de verklaring waarom goalgetter amper aan de bak komt

Waarom Jelle Vossen op de bank zetten? Dit is de verklaring waarom goalgetter amper aan de bak komt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jelle Vossen deed afgelopen weekend nog eens van zich spreken. De 36-jarige spits scoorde de winning goal tegen Charleroi. Hij kreeg daarvoor uitzonderlijk eens een hele helft. Maar waarom zit een man die ze nog altijd met de ogen dicht binnentrapt op de bank?

Essevee-coach Sven Vandenbroeck kiest voor de 2m02 grote Ementa in de spits. Een echte pivot waarrond de rest van de ploeg kan voetballen. Ementa is niet de meest verfijnde, noch de coolste voor doel, maar hij laat wel anderen aansluiten. En... voor Vandenbroeck het belangrijkste: hij kan 90 minuten lang wegen op een verdediging.

Anosike Ementa is zo'n spits die de rest beter doet spelen

De Deen is immers nog maar 23 en heeft de fysiek om het spel van Zulte Waregem een hele match vol te houden. Vooral Erenbjerg, die door Vandenbroeck achter de spits wordt uitgespeeld, profiteert daarvan. De 13 jaar oudere Vossen heeft andere kwaliteiten. Een neus voor doelpunten die niemand anders in de kern heeft. 

Vossen speelde met zijn 15 goals vorig seizoen een enorm grote rol in de promotie van Zulte Waregem naar 1A. Dat hij zolang twijfelde om bij te tekenen had ook te maken met de rol die hij toebedeeld ging krijgen. Vandenbroeck is daar altijd eerlijk met hem over geweest.

Vossen zal zelfs op zijn 40ste nog altijd goals maken

De coach vindt dat Vossen een kwartier lang de druk kan aanhouden die hij verwacht van al zijn spelers. Het collectief boven het individu. Maar moeten er soms geen uitzonderingen gemaakt worden? We hadden er maandag nog een discussie over met analist Philippe Vande Walle, die grote fan is van Vossen.

"Ik begrijp er niets van", zei die. "Vossen is zoals Ronaldo. Die zal op zijn 40ste nog altijd goals maken. En dat moet je toch gebruiken?" Dat hij voor de match tegen Charleroi drie keer op rij niet gebruikt werd en zelfs één keer op de tribune zat, is inderdaad vreemd.

Het was uitgerekend de match tegen Genk dat hij gepasseerd werd. Een ploeg waar hij toch lang het mooie weer maakte. Maar Vandenbroeck denkt vooral tactisch en vond dat hij andere profielen in die match nodig had. Maar Vossen bewees alweer dat hij nog van nut kan zijn. Naast een spits als Ementa krijgt hij immers ook de nodige ruimte. Benieuwd of dat de komende weken niet in meer en langere invalbeurten gaat resulteren.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Jelle Vossen

Meer nieuws

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

Moet Thorsten Fink aanblijven als coach bij KRC Genk? Wesley Sonck velt duidelijk oordeel

15:00
Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

14:40
2
Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

14:01
Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

14:20
Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

10:00
1
Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn" Interview

Standard-verdediger doet inspiratie op bij Club Brugge: "Elke fout kan fataal zijn"

13:30
Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

13:00
1
LIVE: Anderlecht en Gent kunnen beide zowaar tweede worden: vooral Hasi heeft zege dringend nodig

LIVE: Anderlecht en Gent kunnen beide zowaar tweede worden: vooral Hasi heeft zege dringend nodig

12:35
Wesley Sonck verrast: "Ik zou hem in de spits zetten bij Anderlecht"

Wesley Sonck verrast: "Ik zou hem in de spits zetten bij Anderlecht"

12:20
2
Crisis in Genk? "Als het niet goed gaat, dan moet je een plan B hebben"

Crisis in Genk? "Als het niet goed gaat, dan moet je een plan B hebben"

08:00
1
Een traject à la Storm? Speler kiest KVM boven Eredivisie en moet wennen aan België: "Zij spelen alleen lang" Reactie

Een traject à la Storm? Speler kiest KVM boven Eredivisie en moet wennen aan België: "Zij spelen alleen lang"

12:10
Analist ziet al een opvolger uit de eigen competitie voor Besnik Hasi: "Zou hem graag bij Anderlecht zien"

Analist ziet al een opvolger uit de eigen competitie voor Besnik Hasi: "Zou hem graag bij Anderlecht zien"

12:00
3
"Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken

"Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken

12:41
6
Steven Defour & co zeer kritisch voor Antwerp en Anderlecht

Steven Defour & co zeer kritisch voor Antwerp en Anderlecht

11:20
Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein"

Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein"

09:30
31
Patrick Goots streng voor Westerlo & co: "Hopelijk éénmalig"

Patrick Goots streng voor Westerlo & co: "Hopelijk éénmalig"

09:45
Danijel Milicevic breekt de stilte en prikt ook naar Sam Baro: "Hij bleef dat herhalen, maar ..."

Danijel Milicevic breekt de stilte en prikt ook naar Sam Baro: "Hij bleef dat herhalen, maar ..."

10:30
4
🎥 VAR redt Kevin De Bruyne van strafschop: Napoli met de schrik vrij

🎥 VAR redt Kevin De Bruyne van strafschop: Napoli met de schrik vrij

11:00
1
Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt? Analyse

Is Thorsten Fink even naïef als zijn ploeg soms verdedigt?

07:20
Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

07:30
9
Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

07:00
Plots een grote opsteker voor RSC Anderlecht?

Plots een grote opsteker voor RSC Anderlecht?

09:00
Besnik Hasi onder druk bij Anderlecht? Coach overweegt verrassend debuut in de verdediging

Besnik Hasi onder druk bij Anderlecht? Coach overweegt verrassend debuut in de verdediging

08:40
1
Hoe de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot ook impact heeft bij ... De Verraders

Hoe de rivaliteit tussen Antwerp en Beerschot ook impact heeft bij ... De Verraders

08:20
Doelman Standard krijgt steun vanuit ... Anderlecht

Doelman Standard krijgt steun vanuit ... Anderlecht

07:40
2
Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

21:00
9
'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

'KV Mechelen haalt nog speler met verleden bij KV Kortrijk, Oostende, Lokeren en Zulte Waregem in huis'

06:30
7
Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

22:30
9
Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

21:20
2
Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

20:40
Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

23:00
6
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
5
Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

21:40
Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

22:00
1
André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

20:20
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 24/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein" CringeMedia CringeMedia over "Morele schade" & "Het is erg vreemd": vader van Lamine Yamal doet opmerkelijke uitspraken bink bink over Doelman Standard krijgt steun vanuit ... Anderlecht My-T Vekkie My-T Vekkie over Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden Sv1978 Sv1978 over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" Sv1978 Sv1978 over Anderlecht - KAA Gent: - franchi franchi over Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen" Sv1978 Sv1978 over Waarom Jelle Vossen op de bank zetten? Dit is de verklaring waarom goalgetter amper aan de bak komt Vital Verheyen Vital Verheyen over Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved