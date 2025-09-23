Waarom Jelle Vossen op de bank zetten? Dit is de verklaring waarom goalgetter amper aan de bak komt

Jelle Vossen deed afgelopen weekend nog eens van zich spreken. De 36-jarige spits scoorde de winning goal tegen Charleroi. Hij kreeg daarvoor uitzonderlijk eens een hele helft. Maar waarom zit een man die ze nog altijd met de ogen dicht binnentrapt op de bank?

Essevee-coach Sven Vandenbroeck kiest voor de 2m02 grote Ementa in de spits. Een echte pivot waarrond de rest van de ploeg kan voetballen. Ementa is niet de meest verfijnde, noch de coolste voor doel, maar hij laat wel anderen aansluiten. En... voor Vandenbroeck het belangrijkste: hij kan 90 minuten lang wegen op een verdediging.

Anosike Ementa is zo'n spits die de rest beter doet spelen

De Deen is immers nog maar 23 en heeft de fysiek om het spel van Zulte Waregem een hele match vol te houden. Vooral Erenbjerg, die door Vandenbroeck achter de spits wordt uitgespeeld, profiteert daarvan. De 13 jaar oudere Vossen heeft andere kwaliteiten. Een neus voor doelpunten die niemand anders in de kern heeft.

Vossen speelde met zijn 15 goals vorig seizoen een enorm grote rol in de promotie van Zulte Waregem naar 1A. Dat hij zolang twijfelde om bij te tekenen had ook te maken met de rol die hij toebedeeld ging krijgen. Vandenbroeck is daar altijd eerlijk met hem over geweest.

Vossen zal zelfs op zijn 40ste nog altijd goals maken

De coach vindt dat Vossen een kwartier lang de druk kan aanhouden die hij verwacht van al zijn spelers. Het collectief boven het individu. Maar moeten er soms geen uitzonderingen gemaakt worden? We hadden er maandag nog een discussie over met analist Philippe Vande Walle, die grote fan is van Vossen.

"Ik begrijp er niets van", zei die. "Vossen is zoals Ronaldo. Die zal op zijn 40ste nog altijd goals maken. En dat moet je toch gebruiken?" Dat hij voor de match tegen Charleroi drie keer op rij niet gebruikt werd en zelfs één keer op de tribune zat, is inderdaad vreemd.

Het was uitgerekend de match tegen Genk dat hij gepasseerd werd. Een ploeg waar hij toch lang het mooie weer maakte. Maar Vandenbroeck denkt vooral tactisch en vond dat hij andere profielen in die match nodig had. Maar Vossen bewees alweer dat hij nog van nut kan zijn. Naast een spits als Ementa krijgt hij immers ook de nodige ruimte. Benieuwd of dat de komende weken niet in meer en langere invalbeurten gaat resulteren.