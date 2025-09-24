Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

Voetbalanalist Marc Degryse heeft in Het Laatste Nieuws scherpe kritiek geuit op de defensieve prestaties van Racing Genk. Aanleiding was de recente nederlaag tegen Union, waarbij individuele fouten centraal stonden.

Degryse start zijn analyse met een cijfermatige vergelijking tussen beide ploegen. “Soms vertellen cijfers heel veel. Ik ben eens gaan zoeken naar de laatste competitienederlaag van Union. Die viel op de dertigste speeldag van vorig seizoen — een 2-1-verlies op… Racing Genk”, klinkt het.

Cijfers

Sindsdien heeft Union volgens Degryse een indrukwekkende reeks neergezet. “Daarna hebben we eerst tien play-offwedstrijden gehad. Daarin pakte Union 28 op 30 en Racing Genk 13 op 30. Dít seizoen hebben we acht speeldagen achter de rug. Union behaalde 20 op 24 en Genk 8 op 24.”

De totaalscore over achttien wedstrijden is volgens Degryse veelzeggend. “Opgeteld maakt dat in achttien competitiewedstrijden 48 op 54 voor Union en 21 op 54 voor Racing Genk. Onwaarschijnlijke cijfers.”

Individuele fouten onder de loep

Degryse wijst expliciet op de rol van Matte Smets bij de openingsgoal van Union. “Union kwam op voorsprong na een inschattingsfout van Matte Smets. Niet voor het eerst. Iemand moet nu wel eens aan die jongen gaan vertellen dat hij zulke fouten niet meer mag maken”, aldus Degryse.

Degryse kiest voor een opvallende vergelijking. “In dit geval maakt Smets een dure inschattingsfout op de middenlijn. Je kunt het vergelijken met een aanvaller die een grote kans mist.” Ondanks het talent van Smets, stelt Degryse duidelijke eisen. “Ik weet wel: Smets is een talentrijke voetballer, maar een topverdediger moet foutloos zijn.”