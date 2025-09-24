"Ons werk was eigenlijk al klaar, maar...": KV Mechelen heeft verdedigende versterking helemaal beet

KV Mechelen heeft zich nog versterkt met Massimo Decoene. De 21-jarige Belg zat zonder club, maar overtuigde tijdens een testperiode en tekent nu een contract bij Malinwa.

Het nieuws zat er al aan te komen, maar werd woensdagavond ook effectief bevestigd. KV Mechelen kondigde de komst van Massimo Decoene officieel aan.

De 21-jarige Belg komt transfervrij over, aangezien hij nog zonder club zat. Hij kan op praktisch alle verdedigende posities uit de voeten, ook in het verdedigende middenveld.

KV Mechelen kondigt nog versterking aan

Hij maakte zijn debuut bij KV Kortrijk en speelde nadien nog bij Lokeren-Temse, KV Oostende en NS Mura, uit Slovenië. Hij doorliep eerst een testperiode bij Malinwa, die dus succesvol bleek.

Sportief directeur Tom Caluwé gaf wat meer uitleg bij de late transfer. "Ons werk was eigenlijk al klaar, maar dit was een interessante buitenkans", zegt hij op de clubwebsite.

"Massimo is een jong en polyvalent profiel dat onze coach extra mogelijkheden geeft. Tijdens zijn testperiode heeft hij echt een goede indruk nagelaten op de staf en sportieve werking. Hij heeft dit contract dan ook helemaal zelf afgedwongen."