Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton

🎥 Tolu Arokodare eerste keer van goudwaarde voor Wolverhampton
Foto: © photonews
Tolu Arokodare verruilde deze zomer KRC Genk voor Wolverhampton. Dinsdagavond heeft hij zijn eerste doelpunt gescoord voor zijn nieuwe ploeg.

Wolverhamton stond tegenover Everton in de derde ronde van de League Cup. De Nigeriaan scoorde een doelpunt in de 87e minuut, waardoor hij de voorsprong kon verdubbelen (2-0).

Dankzij een prachtige diepe bal van João Gomes, liep hij achter de verdediging van de Toffees richting het doel en plaatste hij een stiftbal om Mark Travers te kloppen. De Ierse doelman kon niets anders doen dan de bal in zijn doel zien verdwijnen.

De stand bleef vervolgens ongewijzigd en Wolverhampton kwalificeerde zich dus voor de volgende ronde. Andere Premier League-teams zoals Fulham, Brighton, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Newcastle en Arsenal hebben zich deze week ook weten plaatsen.

Nog steeds geen doelpunt in de Premier League

Na twee wedstrijden in de Engelse competitie heeft Tolu Arokodare nog niet gescoord in de Premier League. Hij stond in de basis tegen Newcastle en Leeds United, maar zijn team verloor beide keren.

Zaterdag hoopt hij zijn rekening ook te openen in de Premier League. Wolverhampton reist af naar Londen om Tottenham te ontmoeten. Een taak die behoorlijk lastig belooft te worden.

Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

