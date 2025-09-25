Steven Defour en Bob Peeters leggen uit waar het probleem ligt bij KRC Genk

Alle hens aan dek voor KRC Genk in de Europa League. Op bezoek bij Rangers moeten ze vol aan de bak als ze het seizoen in Europa alvast goed willen inzetten. Belangrijk, temeer het in de vaderlandse competitie nog niet echt goed liep.

KRC Genk heeft na acht speeldagen amper acht punten. Dat is een dieptepunt in de 21e eeuw - het is al 32 jaar geleden dat er nog zo'n slechte resultaten werden neergezet.

Steven Defour zegt waar het probleem van Genk ligt

Het maakt ook dat er druk op de ketel staat bij de spelers en bij Thorsten Fink. Dimitri De Condé heeft er geen twijfel over laten bestaan dat er een kantelmoment moet komen - en liefst is dat al tegen de Rangers.



En dus is het tegen Rangers zeker van moeten. Maar wat is nu het grootste probleem van dit Genk? "De omschakeling", weet Steven Defour te melden op PlaySports voor de match tegen Rangers. "Er zijn te weinig mensen die aan verdedigen denken."

KRC Genk moet veiligheid inbouwen

"Als ze de bal hebben en ze verliezen hem uiteindelijk ... El Ouahdi, Kayembé staan heel hoog ... Sadick en Smets staan voor een onmogelijke opdracht soms."

Bob Peeters pikt in: "Er is minder kwaliteit voorin. Tolu Arokodare hield de bal vast, nu is er minder kwaliteit aan de bal hoog op het veld. De rechterkant van Genk lag tegen Union helemaal open, soms moet je wat veiligheid inbouwen. Dat zal nu moeten."