Geen goed nieuws: STVV moet speler enkele weken missen

STVV zal het de komende weken moeten stellen zonder Ryan Merlen. De middenvelder liep een breuk op in een middenvoetsbeentje en is volgens Het Nieuwsblad minstens vier weken buiten strijd. Zijn revalidatie loopt tot aan de volgende interlandbreak.

Tribune

Zijn afwezigheid komt op een moment waarop hij zich nadrukkelijk aan het profileren was binnen de A-kern. Tijdens de derby van afgelopen zondag viel Merlen al op in de tribunes. Hij droeg een looplaars rond zijn geblesseerde voet, wat toen al wees op een mogelijke blessure.

Verlies voor STVV

De timing van Merlens blessure is ongelukkig voor STVV. Merlen had zich de voorbije weken nadrukkelijk gemanifesteerd op training. Zijn afwezigheid betekent schuiven voor coach Wouter Vrancken de komende weken.

Revalidatie tot interlandbreak

Volgens de prognose zal Merlen pas na de volgende interlandbreak opnieuw inzetbaar zijn. Dat betekent dat hij meerdere competitiewedstrijden mist. De medische staf van STVV zal zijn herstel nauwgezet opvolgen. Er wordt geen risico genomen op een vervroegde terugkeer.

Voor Merlen betekent de blessure een onderbreking in zijn integratieproces bij STVV. Als nieuwkomer van FC Luik was hij bezig aan een opmars richting het eerste elftal. De komende weken zal hij individueel revalideren onder begeleiding van de medische staf.