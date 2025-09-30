Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 4 reacties
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Komt er binnenkort een doorbraak in het dossier van KMSK Deinze? De Oost-Vlaamse club verdween vorig seizoen uit de Challenger Pro League. Maar er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een herrijzenis.

KMSK Deinze werd in december 2024 failliet verklaard en geschrapt uit de Challender Pro League. Het stamnummer 818 werd op die manier ook geschrapt bij de KBVB.

Al wordt er gewerkt aan een herrijzenis. Momenteel lopen er gesprekken met Sparta Petegem om de handen in elkaar te slaan. Let wel: van een fusie is geen sprake aangezien Deinze simpelweg niet meer bestaat.

Géén fusie, wel een samenwerking

Het is echter geen geheim dat Petegem jaar na jaar moet zwoegen om de financiën rond te krijgen. Extra steun van het stadsbestuur én de komst van de fans van het voormalige Deinze zou de inkomsten een boost moeten geven.

De naam? In de wandelgangen ging Deinze United een tijdje rond, maar dat wil zeggen dat Petegem de eigen identiteit zou moeten opgeven. Sparta Deinze lijkt momenteel de grootste kanshebber.

Deinze United of... Sparta Deinze?

Een verhuis naar de Dakota Arena is momenteel niet aan de orde. Het stadion van Deinze wordt momenteel gebruikt door RSCA Futures en de vrouwenploeg van RSC Anderlecht.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Deinze
Sp. Petegem

Meer nieuws

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
3
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
1
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
2
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
3
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

📷 Schitterende foto! Rik Verheye ziet Sporting Hasselt verliezen in derby en... gaat op middenstip zitten

22:40
4
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na conflict met Conte met een post op Instagram

22:00
Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart

21:40
10
Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

Rooney komt met bekentenis: "Ik gebruikte oogdruppels, aftershave en kauwgum om het op training te maskeren"

21:20
🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

🎥 Scheidsrechtersbaas is héél streng in Under Review: "Doelpunt had gewoon goedgekeurd moeten worden"

21:00
24
Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd' Analyse

Waarom Christian Burgess wederom een belangrijke pion was tegen Westerlo: 'Wedstrijd in de wedstrijd'

20:40
Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

20:20
Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

20:00
4
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

Stond (entourage van) Yamal terecht op achterste poten na Ballon d'Or? Dit is het puntenverschil met Dembélé

19:20
'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

'Belgische teams hebben al gepraat met ex-speler Chelsea die contract om opvallende reden wil opzeggen'

19:00
Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

18:01
4
Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem

18:40
4
Ex-Bruggeling Michal Skoras maakt indruk bij Gent: Ivan Leko legt uit

Ex-Bruggeling Michal Skoras maakt indruk bij Gent: Ivan Leko legt uit

00:00
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
8
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
7
🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

🎥 Standard krijgt zwaar schorsingsvoorstel voor Fossey en gaat meteen in tegenaanval

17:20
13
Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC

17:00
15
Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

Is de situatie ver uitzichtloos bij Dender? "Het kan niet dat ik in de schijnwerpers sta tegen La Louvière"

16:45
Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

Wil Rudi Garcia ander land te snel af zijn met ex-speler Standard?

16:00
3
Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

Analist gaat helemaal los: "Hasi moet eruit als ze niet winnen tegen Standard"

15:30
7
Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

Vandenbempt vond aanstelling ref Visser voor STVV-Genk geen slim idee: "Zeker na vorig jaar"

15:15
8
Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

Lucas Hey valt regelmatig door de mand... Dit is waarom Hasi Ilic of Özcan niet laat spelen

14:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 0-1 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 0-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp Sv1978 Sv1978 over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Batigoalll Batigoalll over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Sv1978 Sv1978 over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan cartman_96 cartman_96 over Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal Soloria Soloria over Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? 1872 1872 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen André Coenen André Coenen over Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved