Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Komt er binnenkort een doorbraak in het dossier van KMSK Deinze? De Oost-Vlaamse club verdween vorig seizoen uit de Challenger Pro League. Maar er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een herrijzenis.

KMSK Deinze werd in december 2024 failliet verklaard en geschrapt uit de Challender Pro League. Het stamnummer 818 werd op die manier ook geschrapt bij de KBVB.

Al wordt er gewerkt aan een herrijzenis. Momenteel lopen er gesprekken met Sparta Petegem om de handen in elkaar te slaan. Let wel: van een fusie is geen sprake aangezien Deinze simpelweg niet meer bestaat.

Géén fusie, wel een samenwerking

Het is echter geen geheim dat Petegem jaar na jaar moet zwoegen om de financiën rond te krijgen. Extra steun van het stadsbestuur én de komst van de fans van het voormalige Deinze zou de inkomsten een boost moeten geven.

De naam? In de wandelgangen ging Deinze United een tijdje rond, maar dat wil zeggen dat Petegem de eigen identiteit zou moeten opgeven. Sparta Deinze lijkt momenteel de grootste kanshebber.

Deinze United of... Sparta Deinze?

Een verhuis naar de Dakota Arena is momenteel niet aan de orde. Het stadion van Deinze wordt momenteel gebruikt door RSCA Futures en de vrouwenploeg van RSC Anderlecht.