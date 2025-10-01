DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

Jeugdproduct Ilias Ben Sadik heeft zijn handtekening geplaatst onder zijn eerste profcontract bij Cercle Brugge. De 18-jarige centrale verdediger tekende een overeenkomst tot 2028, met de optie op een bijkomend seizoen.

"Ilias is een jeugdproduct pur sang die al sinds de U8 voor Cercle uitkomt. Vorig seizoen kwam de verdediger 22 keer in actie voor Jong Cercle en maakte hij deel uit van de Conference League-selectie tijdens de terugwedstrijd in de 1/8e finales tegen Jagiellonia Białystok."

Cercle Brugge legt jeugdspeler Ilias Ben Sadik voor drie jaar vast

"Ook dit seizoen is Ilias een sterkhouder in het hart van de groen-zwarte defensie in Eerste Nationale. Op speeldag 7 van de Jupiler Pro League zat hij bovendien in de wedstrijdkern tegen Sporting Charleroi", aldus Cercle Brugge op haar webstek.

"Daarnaast is hij een jeugdinternational voor de Marokkaanse U18. Het nieuwe contract van Ilias past perfect binnen de Cercle-filosofie om in te zetten op jong talent en hen volop kansen te bieden voor een verdere doorstroming."

Ilias Ben Sadik weet dat hij hard zal moeten werken

De speler zelf is ook heel tevreden met zijn eerste profcontract: "Ik ben superblij dat ik mijn eerste profcontract kan tekenen bij Cercle. Het is een droom die uitkomt."

"Nu moet ik hard verder werken en veel minuten maken bij Jong Cercle. Wanneer ik kan meetrainen met de A-kern zal ik me ook steeds 100% geven. Het zou mooi zijn om dit seizoen nog mijn debuut te maken bij de eerste ploeg."