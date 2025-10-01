Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

Union Saint-Gilloise heeft de allereerste overwinning in zijn geschiedenis behaald in de Youth League. De Unionisten hebben gewonnen van Newcastle. Een mooie prelude voor wat de A-ploeg woensdagavond zal doen?

Wat een week voor de Belgische clubs in de Youth League! Na de overwinning van de jonkies van Club Brugge op Atalanta afgelopen dinsdag (0-2), heeft nu ook het U19-team van Union Saint-Gilloise gewonnen van Newcastle in het Dudenpark.

Voor hun eerste deelname aan de competitie werd het jonge team van Union zwaar verslagen in hun eerste wedstrijd tegen PSV (6-2). Maar dit keer hebben de Brusselaars de maat genomen van de Engelsen.



Lees ook... LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer

De basisopstelling van Union om Newcastle te bekampen in de Youth League!



📸 @UnionStGilloise pic.twitter.com/RBoq2QO20C — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) 1 oktober 2025

Union verslaat Newcastle in de Youth League

De U19 van Union Saint-Gilloise opende de score al in de zesde minuut via Youssef Hamoutahar. Dominant en efficiënt verdubbelden ze de voorsprong via Sekou Keita.

Na de pauze kreeg Newcastle, gedwongen om te reageren, meer kansen, maar Union en hun jonge Georgische doelman Giorgi Kavlashvili hielden stand.

Als een van de underdogs van de competitie behalen de Unionisten dus hun eerste overwinning. Hopelijk kan dit de eerste ploeg inspireren, die hun Champions League-campagne zou kunnen starten met een perfecte score van 6 op 6.