Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle

Wat een stunt: jeugd geeft het goede voorbeeld voor Union tegen Newcastle
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise heeft de allereerste overwinning in zijn geschiedenis behaald in de Youth League. De Unionisten hebben gewonnen van Newcastle. Een mooie prelude voor wat de A-ploeg woensdagavond zal doen?

Wat een week voor de Belgische clubs in de Youth League! Na de overwinning van de jonkies van Club Brugge op Atalanta afgelopen dinsdag (0-2), heeft nu ook het U19-team van Union Saint-Gilloise gewonnen van Newcastle in het Dudenpark.

Voor hun eerste deelname aan de competitie werd het jonge team van Union zwaar verslagen in hun eerste wedstrijd tegen PSV (6-2). Maar dit keer hebben de Brusselaars de maat genomen van de Engelsen.

Lees ook... LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer

De basisopstelling van Union om Newcastle te bekampen in de Youth League!

📸 @UnionStGilloise pic.twitter.com/RBoq2QO20C

— Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) 1 oktober 2025

Union verslaat Newcastle in de Youth League

De U19 van Union Saint-Gilloise opende de score al in de zesde minuut via Youssef Hamoutahar. Dominant en efficiënt verdubbelden ze de voorsprong via Sekou Keita.

Na de pauze kreeg Newcastle, gedwongen om te reageren, meer kansen, maar Union en hun jonge Georgische doelman Giorgi Kavlashvili hielden stand.

Als een van de underdogs van de competitie behalen de Unionisten dus hun eerste overwinning. Hopelijk kan dit de eerste ploeg inspireren, die hun Champions League-campagne zou kunnen starten met een perfecte score van 6 op 6.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Union SG - Newcastle United nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Newcastle United
Union SG

Meer nieuws

LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer Live

LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer

19:50
🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen

18:30
1
Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck merkt pijnlijk patroon op bij Club Brugge

20:00
OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

19:41
LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht

11:15
KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

19:20
'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers'

19:00
3
🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo De derde helft

🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo

18:20
1
Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

Gewezen speler uit La Liga komt de Challenger Pro League versterken

18:40
Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

Hoe Kevin De Bruyne binnenkort nog meer een legende in de Champions League kan worden

18:00
Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC

17:40
4
🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

🎥 Supporters Zulte Waregem vragen om respect voor Jelle Vossen, maar ...

17:30
Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

Joren Dom (met verleden bij Mechelen, OHL, Beerschot, Antwerp en Anderlecht) gaat aan de slag bij ex-club

17:20
Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

Zeer veel onduidelijkheid rond Lucas Stassin: "Fake news"

16:00
Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

Vincent Mannaert beseft plots wat Club Brugge nodig heeft én verwacht iets tegen ... Barcelona en/of Arsenal

15:30
2
Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

Kapitaalsvernietiging? Drie goals en een assist bij Anderlecht, maar nog maar zeven(!) minuten bij A-kern

15:45
Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10

13:30
6
Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

15:00
Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix Analyse

Hoe Epolo en Amuzu nog iets kunnen leren van Hannes Delcroix

14:40
1
Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

Zeer pijnlijk: RSC Anderlecht naast OH Leuven het enige team dat erop achteruitgaat qua marktwaarde

14:20
3
"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

"Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun

13:00
23
WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

WK plots in gevaar voor Hugo Broos na sanctie FIFA

14:00
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt slag thuis met jonkie

13:15
"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

"Dit veranderde de wedstrijd": Nicky Hayen gefrustreerd na de nederlaag van Brugge tegen Atalanta

12:00
3
Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

Charleroi neemt belangrijke beslissing over speler zonder wie ze nooit winnen

12:50
De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

De Condé haalt uit naar STVV, maar krijgt meteen de wind van voren: "Georkestreerd"

12:40
7
Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

Genoemd bij Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn keuze gemaakt

12:20
1
Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

11:20
Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

11:40
4
La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

La Gazzetta dello Sport heel hard voor enkele Club Brugge-spelers, maar ook: "Een les van de meester"

11:00
2
Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

Kompany en Bayern halen uit, maar coach denkt aan het groter beeld: "Om de Champions League te winnen"

10:30
1
Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Mishel met recht en reden trots op haar Thibaut: Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

10:00
1
Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

Club Brugge zal boven zichzelf moeten uitstijgen: door nederlaag is absolute stunt nodig

09:00
14
Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis

Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis

09:30
14
Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn"

08:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 1-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-2 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSV PSV
Barcelona Barcelona 21:00 PSG PSG
Napoli Napoli 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 21:00 Juventus Juventus
Monaco Monaco 21:00 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

pief pief over Union SG - Newcastle United: 0-2 Andreas2962 Andreas2962 over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Andreas2962 Andreas2962 over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Gewoon Kris Gewoon Kris over Brugse vervanger voor Lukaku? Vincent Mannaert ziet het wel zitten Venom#13 Venom#13 over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Demogorgon Demogorgon over 🎥 Union tovert spelerstunnel Anderlecht om: alsof ze er altijd spelen Joske89 Joske89 over Union kampioen, maar Club Brugge en Genk domineren de marktwaardes: dit is de nieuwe top-10 The Purple Knight The Purple Knight over Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 🎥 Opvallend: vriendin van geblesseerde speler Club Brugge was wél in Bergamo The Purple Knight The Purple Knight over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved