Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht
Na een periode van afwezigheid keert Cedric Hatenboer terug in de wedstrijdselectie van RSCA Futures. De Nederlandse middenvelder is opgenomen voor het duel tegen Francs Borains, zo bevestigt Gazet van Antwerpen.

Hatenboer speelde in twee officiële wedstrijden met RSCA Futures in de Challenger Pro League. Daarna bleef hij vijf opeenvolgende duels buiten de selectie.

Meningsverschillen

Volgens Gazet van Antwerpen waren er meningsverschillen tussen Anderlecht en de entourage van de speler. De club en de clan Hatenboer zaten niet op dezelfde golflengte.

De middenvelder werd door Anderlecht overgenomen van Excelsior Rotterdam. In zijn contract is opgenomen dat hij werd aangetrokken voor de A-kern. Er staat ook vermeld dat hij altijd met de A-kern moet trainen. Geen B-kern dus voor hem, zoals Mats Rits wel moest doen.

Ondanks de bepalingen in het contract achtte de technische staf wedstrijden met de beloften geschikter voor Hatenboers ontwikkeling. Na overleg tussen alle betrokken partijen is nu besloten om Hatenboer opnieuw op te nemen in het tweede elftal. Het gesprek heeft de nodige vruchten afgeworpen.

Geen plaats

Bij de eerste ploeg van RSC Anderlecht is er voorlopig geen plaats voor Hatenboer. Coach Besnik Hasi ziet momenteel geen rol voor hem binnen de A-selectie. Een transfer tijdens de volgende wintermercato of een uitleenbeurt lijkt de enige optie.

