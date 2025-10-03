Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

KV Mechelen kan dit weekend stijgen naar de tweede plaats in het klassement. Bij winst tegen STVV laat het Club Brugge minstens tot zondagavond achter zich. Coach Fred Vanderbiest blijft nuchter onder alle aandacht.

KV Mechelen beleeft de beste competitiestart in 34 jaar. Vanderbiest verscheen met de nodige relativering op de persconferentie. Op een vraag over zijn nieuwe outfit van sponsor SKM reageerde hij nuchter. “Je mag nog zo bijgelovig zijn als je wil, als het friskes begint te worden, pas je je kleren aan, hé”, klonk het op zijn persconferentie.

Over de media-aandacht en de positieve commentaren bleef Vanderbiest op de vlakte. “Ik ben niet belangrijk. De spelers maken progressie en de club staat in een positief daglicht.” Tegelijk waarschuwde hij voor overhaaste conclusies. “Natuurlijk ben ik blij met de resultaten, maar ik zit al lang genoeg in het voetbal om te weten dat het clichématig snel kan gaan. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens.”



Lees ook... Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Vertrouwen

Met het oog op de wedstrijd tegen STVV benadrukte Vanderbiest het belang van bevestiging. “We hebben nu drie gouden punten gepakt op het veld van Charleroi, maar dat moet je nu bevestigen.” Hij rekent op een scherpe prestatie. “We stappen vol vertrouwen het veld op en gaan zeker proberen om ons spel op te dringen en scherp voor de dag te komen.”

Over de tegenstander was hij duidelijk, ondanks hun 0 op 9. “STVV speelt al een heel seizoen positief en goed voetbal. Ze zijn ook wel wat spelers kwijt ten opzichte van het begin van het seizoen. Bertaccini was een heel belangrijke speler voor hen.”

Raman en Van Brederode

Voor het duel kan Vanderbiest opnieuw rekenen op Benito Raman, die hersteld is van een adductorenontsteking. Daarnaast viel Myron van Brederode op met een doelpunt en een assist. “Hij is misschien nog niet klaar om de negentig minuten vol te maken. Al denk ik dat een thuismatch wel voor een adrenalineboost kan zorgen. Ook met het vertrouwen dat hij nu heeft opgedaan door beslissend te zijn, denk ik wel dat hij iets extra kan brengen”, besloot hij.