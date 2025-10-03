Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

Union Saint-Gilloise moet zich herpakken na de zware nederlaag tegen Newcastle in de Champions League. Zondag wacht een confrontatie met Club Brugge.

Het duel tussen Club Brugge en Union Saint-Gilloise brengt twee Champions League-deelnemers tegenover elkaar. Het is een heruitgave van de titelstrijd van vorig seizoen, een nieuwe klassieker in het Belgische voetbal, en tegelijk een ontmoeting tussen twee ploegen die midweeks verloren. Sébastien Pocognoli blikte vooruit op de wedstrijd tijdens een persmoment.

“Het is een heel belangrijke wedstrijd in een extreem druk schema”, verklaarde hij tegenover La Dernière Heure. “Zondag zullen het mentale en fysieke aspect een grote rol spelen. Dat was minder het geval in de Play-offs, waar je enkel daaraan moet denken, aan die tien finales. Vorig seizoen verloren we niet van Brugge en werden we kampioen met een kleine voorsprong. Deze competitiewedstrijd zal tonen hoe we reageren na de nederlaag in de Champions League. Dat zijn belangrijke signalen voor de rest van het seizoen.”

Herpakken na Europese klap

In tegenstelling tot de Play-offs heeft Union veel energie verloren op het Europese toneel. Toch vreest Pocognoli geen mentale problemen binnen zijn groep. “We hebben meteen de knop omgedraaid in de kleedkamer na Newcastle. Donderdag was een recuperatiedag. Vanmorgen hebben we goed getraind met veel energie. We hebben de wedstrijd tegen Newcastle geëvalueerd. We hebben goede dingen laten zien en de score weerspiegelt niet de inspanning en het niveau dat we gebracht hebben. Je moet de inhoud los zien van het eindresultaat. Dat is een goed teken voor de match tegen Brugge en voor het vervolg van onze Champions League-campagne.”

Focus op Promise David

De groep moet zich herpakken, ook spelers die woensdag een mentale tik kregen. Eén van hen is Promise David. De Canadees kende een zwakke wedstrijd en raakte slechts zes keer de bal in de eerste helft. Hij werd dan ook aan de rust vervangen. Toch blijft Pocognoli vertrouwen hebben in hem.

“Hij heeft die wissel begrepen. Het was logisch en we moesten het doen. Als we niet allemaal op 100 procent zitten in zo’n wedstrijd, verliezen we, en de tegendoelpunten komen dan voort uit details. Ik heb het gezegd: ik voelde hem woensdag precies losgekoppeld. Dat is een signaal voor hem, want dit seizoen start hij hoger in de hiërarchie en dat is een status die hij met beide handen moet grijpen. Ik wil hem terugzien op het niveau van het begin van de Play-offs. Het is aan mij en de staf om hem tot zijn limieten te duwen,”, besluit de trainer van Union.