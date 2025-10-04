Slag om Vlaanderen in de CPL: Club NXT krijgt pak slaag van Jong KAA Gent

In de Challenger Pro League stond zaterdag een leuke wedstrijd op het programma. Club NXT ontving Jong Gent in een duel tussen twee U23-teams met uiteenlopende seizoensstarts.

In de Challenger Pro League kregen we zaterdagnamiddag een Slag om Vlaanderen te zien. De U23 van Club Brugge nam het thuis op tegen de U23 van KAA Gent.

Promovendus Gent begon al goed aan het seizoen, terwijl Club NXT moeilijkheden heeft. De jongeren van Club Brugge hoopten tegen de Buffalo's hun eerste overwinning van het seizoen te halen.



Jong Gent wint de Slag om Vlaanderen in 1B

Maar al snel liep het fout: na een dik kwartier spelen kon Ruslan Vydysh de bezoekers op voorsprong zetten. Vier gele kaarten later maakte Mukuna er in de 34e minuut 0-2 van.

Op slag van rust ging de bal op de stip in het voordeel van Jong Gent. Tibe De Vlieger kon de strafschop omzetten en zo keek Club NXT bij de rust al tegen een 0-3 achterstand aan.

Veel beter werd het niet na de pauze. El Hadji Seck scoorde de 0-4 (49') terwijl Mazouz helemaal op het einde de 0-5 liet liggen vanop de stip. Na deze nieuwe nederlaag blijft Club NXT met drie punten op de 16e plaats bengelen. Jong Gent klimt naar de achtste plaats met 11 punten.