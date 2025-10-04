Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Foto: © photonews

Bayern München heeft met 0-3 gewonnen van Eintracht Frankfurt. De ploeg van Vincent Kompany kwam eigenlijk nooit in de problemen.

Met een perfecte start in de Bundesliga en de Champions League (negen overwinningen in negen wedstrijden) moest Bayern München een goede test doorstaan tegen Frankfurt, dat toch al 28 doelpunten had gescoord in 8 wedstrijden.

De bezoekers maakten al snel een eind aan het enthousiasme van Eintracht. Het kostte slechts...14 seconden voor Luis Diaz om bij de tweede paal op te duiken en een goede voorzet van Serge Gnabry binnen te duwen (1', 0-1).

Opgesteld in het centrum van de verdediging, kon Arthur Theate niets doen en was hij verrast om zijn ploegmaat de bal recht op Gnabry te zien wegschieten. Frankfurt kwam daarna terug in de wedstrijd en slaagde er zelfs in om gelijk te maken na een kwartier. Maar het doelpunt werd afgekeurd voor hands.

Kane breekt records

De kansen voor de thuisploeg waren verkeken: nog voor het halfuur maakte Bayern de 0-2. Na een lange periode van balbezit om ruimte te creëren, schoot Harry Kane van buiten het strafschopgebied raak. Hiermee schreef hij weer geschiedenis: niemand had ooit elf doelpunten weten te maken in zijn eerste zes wedstrijden van het seizoen in de Bundesliga.

Der Rekordmeister bleef domineren, gaf Frankfurt nauwelijks ruimte en maakte zelfs 0-3 via Luis Diaz in de laatste minuten. De troepen van Vincent Kompany boekten dus een vlotte zege en hebben nu vier punten voorsprong op Dortmund, dat gedwongen werd tot een gelijkspel tegen Leipzig.

