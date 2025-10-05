Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

Jonathan Legear, ex-speler van zowel Anderlecht als Standard, heeft weinig lof voor het beleid bij paars-wit. Volgens hem is de aanpak bij Anderlecht de afgelopen tien jaar chaotisch en onstabiel geweest.

"In tien jaar tijd hebben maar liefst negen coaches de leiding gehad. Dat is niet normaal voor een club die resultaten wil boeken", stelt hij bij Sudinfo. Legear legt de nadruk op het belang van continuïteit in het sportieve beleid. "Een grote club moet een sportief directeur de tijd geven om zijn werk te doen over meerdere seizoenen. Je bouwt geen stevig fundament door constant alles te veranderen", klinkt het scherp.

Hij nuanceert zijn kritiek en richt zich niet op de huidige sportieve leiding. "Mijn kritiek gaat niet over Olivier Renard. Hij verdient absoluut krediet voor zijn werk. Maar de strategie van de club in de afgelopen jaren was te grillig."



Lees ook... LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

Langetermijnvisie

Het contrast met Standard valt hem op. "Marc Wilmots doet het daar met extreem beperkte middelen. Bij Standard is er bijna geen geld, terwijl Anderlecht jarenlang geld door de ramen gooide", aldus Legear.

Legear hoopt dat Standard meer kans krijgt op stabiliteit en succes. "Ik hoop voor Marc en Marten Wilmots dat ze de vrijheid krijgen om Standard weer op te bouwen en zijn glans terug te geven. Dat is het voordeel van een club die een duidelijke langetermijnvisie heeft."

Voor Anderlecht is zijn boodschap duidelijk: resultaten vragen om consistent beleid en geduld, iets waar de club de afgelopen jaren te weinig blijk van heeft gegeven. Volgens Legear kan een club pas duurzaam succes boeken als ze een koers vaart met continuïteit op sportief vlak.