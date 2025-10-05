'Schlemiel' van Standard was ziedend: "Het is een grap! Dat ze eerst de regels lezen!"

De Clasico tussen Anderlecht en Standard leverde spanning, strijd én vooral frustratie op. Niet alleen bij de fans, ook bij Henry Lawrence, die na afloop ziedend was over de beslissing van scheidsrechter Van Driessche om de gelijkmaker van de Rouches af te keuren.

Tien minuten voor tijd leek Standard via Karamoko op gelijke hoogte te komen, maar de vreugde werd bruut afgekapt. De VAR greep in, Van Driessche luisterde naar de VAR en hoorde van een fout van Lawrence op Anderlecht-doelman Colin Coosemans. Doelpunt afgekeurd, woede gegarandeerd.

Lawrence, die volgens de beelden inderdaad in contact kwam met Coosemans, had het gevoel dat hij eerder werd vastgehouden dan omgekeerd. “Ik stond gewoon bij de keeper en hij hield míj vast", foeterde de Brit. “Maar tegenwoordig is elk contact met een doelman blijkbaar een overtreding. Ik vind het een grap.”



Veel stof tot discussie

De verdediger had geen zin om zich in te houden. “Kijk naar elke corner in eender welke competitie: er staat altijd iemand bij de keeper. Ze bekijken dan alles in slow motion, zien een klein duwtje en hup, doelpunt afgekeurd. Als hij mij vastpakt en ze vinden dat mijn fout is, moeten ze misschien eens de regels lezen.”

Lawrence gaf wel toe dat zijn intentie duidelijk was: hij wou Coosemans storen. “Het is een contactsport, dat hoort erbij. Ik mag daar staan om hem af te leiden. Dat is voetbal. Maar blijkbaar mag dat niet meer.”

Bij Standard was de frustratie groot, want de afgekeurde goal voelde als de beslissende fase van de match. Anderlecht hield stand, Coosemans vierde opgelucht, en Lawrence droop af met meer frustratie dan punten. De Clasico leverde dus een winnaar op en veel stof tot discussie.