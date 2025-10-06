Deze Rode Duivels stonden vandaag al op het trainingsveld

Manuel Gonzalez
Foto: © photonews
De Rode Duivels bliezen vandaag verzamelen in Tubeke. Er werd al meteen een eerste keer getraind. Al was het met een beperkte groep.

Zo'n 850 fans zagen alle geselecteerde Rode Duivels één voor één aankomen in Tubeke. De ene in een al iets blitserse outfit dan de andere.

Rudi Garcia had meteen een eerste training gepland. Al was er minder animo voor die eerste sessie. 

Een pak Rode Duivels hadden zondag gespeeld of kampten nog met kleine kwaaltjes na de wedstrijden van afgelopen weekend. De meeste spelers bleven dan ook binnen.

Uiteindelijk verschenen elf spelers op het veld: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt, Jérémy Doku, Loïs Openda, Michy Batshuayi, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Amadou Onana en Timothy Castagne.

Mag de reis richting WK geboekt worden?

België ontvangt vrijdag Noord-Macedonië in de Planet Group Arena van KAA Gent. Volgende maandag trekken de Rode Duivels naar Wales. Bij een zes op zes mag de reis richting WK geboekt worden.

WK Kwalificatie (Europa)
België

