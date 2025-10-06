Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"
Foto: © photonews

Carlos Forbs was opnieuw de matchwinnaar voor Club Brugge. Net als tegen Salzburg besliste de Portugese winger ook de topper tegen Union. Trainer Nicky Hayen zag zijn speler weer het verschil maken, maar temperde tegelijk de euforie. "Hij is bepalend, ja, maar er zit nog veel rek op", klonk het.

Met zijn flitsende acties en bliksemsnelle versnellingen blijft Forbs een wapen op de flank. Hayen kon zijn bewondering niet verbergen: “Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo snel is", zei de coach met een glimlach. “Hij komt graag naar binnen en is dreigend, maar hij moet nog onvoorspelbaarder worden. En op verdedigend vlak kan hij ook nog stappen zetten.”

En Hayen zag nog verbeterpunten. “Er had véél meer gekund vanop de flanken in de eerste helft", merkte hij kritisch op. “Carlos pikt de dingen goed op, maar hij moet de lijn doortrekken. De volgende stap is betere keuzes maken in de eindfase. Als hij daarin groeit, zal hij héél ver geraken.”

Het winnende doelpunt tegen Union kan volgens Hayen een kantelmoment betekenen. “Voor hem is dit een boost van vertrouwen. Hij was al belangrijk tegen Salzburg, en nu doet hij het opnieuw in een topmatch. Dat is precies wat hij nodig had.”

Vertrouwen is belangrijk voor Forbs

Forbs zit momenteel aan drie doelpunten en drie assists in dertien wedstrijden, cijfers die volgens zijn coach nog beter kunnen. “We hebben hem vanaf dag één vertrouwen gegeven", benadrukte Hayen. “Hij had twee moeilijke seizoenen achter de rug, maar wie ooit 29 keer scoorde bij het tweede elftal van Manchester City, heeft dat talent nog altijd in zich.”

Club Brugge heeft in het verleden al vaker vleugelspelers gevormd tot toppers in Europa. Hayen is ervan overtuigd dat Forbs de volgende kan zijn. “Hij heeft alles: snelheid, techniek, lef. Nu is het aan hem om constanter en efficiënter te worden. Als hij dat leert, dan praat binnenkort heel Europa over Carlos Forbs.”

