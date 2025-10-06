Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

De topper tussen Club Brugge en Union werd vooraf bestempeld als een duel op Champions League-niveau, maar volgens Peter Vandenbempt kon de wedstrijd die verwachtingen niet inlossen.

“Zoals wel vaker wanneer deze twee ploegen elkaar treffen, heeft de topmatch toch een muis gebaard", klonk het bij de analist van Sporza. Het duel verliep bijzonder gesloten, zag Vandenbempt. “Union probeerde alles dicht te zetten en loerde op het juiste moment om toe te slaan. Club Brugge nam het initiatief, en Nicky Hayen had een slim, tactisch plan bedacht – met enkele verrassende keuzes – om zijn tegenstander uit verband te spelen. Dat was zijn verdienste.”

Toch liep dat plan niet helemaal zoals gehoopt. “Union verdedigde scherp en secuur, zoals we van hen gewend zijn. Daardoor bleef Club vaak steken in veel energie en goede bedoelingen. En omdat Union zelf zwak was aan de bal, viel er eigenlijk weinig te beleven.”



Mooi begin voor Forbs, maar...

De analist had ook een kritische noot voor één van Unions sterkhouders. “Vooral Promise David is een schim van zichzelf", vond Vandenbempt. “Hij oogt sloom, hopeloos uit vorm.”

Uiteindelijk besliste één moment de wedstrijd. “De goal van Forbs en het foutje van doelman Scherpen maakten het verschil. De ploeg die wilde voetballen en wilde winnen, heeft ook gewonnen. Daar is niks mis mee", stelde Vandenbempt vast.

Toch ziet hij ook bij Forbs nog groeimarge. “Aan die jongen is nog veel werk – juiste keuzes maken, overzicht bewaren, de voortzetting na zijn dribbels … – en dat weet Hayen ook. Maar in de paar maanden dat hij hier is, heeft hij Club behoed voor vervelende verlengingen tegen Salzburg en nu ook voor het eerst in zeven thuiswedstrijden een zege bezorgd tegen Union. Dat is een mooi begin.”