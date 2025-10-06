Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden Maasmechelen is met een goed gevoel de interlandbreak ingegaan. In de thuiswedstrijd tegen Lierse werd een scheve situatie nog rechtgezet in het slot.

Na de ruime zege op het veld van Jong Genk wist Patro Eisden Maasmechelen ook op de negende speeldag de overwinning te pakken. Het ging in het slot van de partij op en over Lierse en won uiteindelijk met 2-1.

De zege verliep moeizaam, maar doet daarom niet minder deugd. Patro staat dankzij een zes op zes mooi op een playoffplaats. Virtueel kunnen ze zelfs nog een sprongetje maken naar de vierde plek in het klassement.

Coach Stijn Stijnen was achteraf vooral tevreden over de tweede helft. "Want onze eerste helft was niets speciaals. We creëerden wel wat kansen, maar daar bleef het bij. De 0-1 viel uit de lucht, maar mocht ook te makkelijk vallen", aldus Stijnen via de clubkanalen van Patro.

Tweede helft om in te kaderen

"Onze tweede helft was er eentje om in te kaderen. We brachten nieuwe schwung in het elftal en hebben Lierse overlopen. We kunnen spreken van een geslaagd eerste deel van het seizoen en hebben zelfs één punt meer dan vorig jaar na acht wedstrijden", gaat Stijnen verder.

Ondanks de totale metamorfose van de spelerskern heeft Stijnen opnieuw een goed geheel gesmeed en doet Patro wederom mee bovenin. Na de interlandperiode wacht een thuiswedstrijd tegen Seraing, de week daarna treffen de Limburgers de ongeslagen leider SK Beveren.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK
Stijn Stijnen

Meer nieuws

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

14:30
2
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
3
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
2
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
2
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
1
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
3
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
7
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00
🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

09:31
11
David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Reactie

David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld

09:00
2
Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

09:00
Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

08:40
5
Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

08:20
2
Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

08:00
8
SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

07:00
2
Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
13
Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

07:21
🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

06:30
Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren Analyse

Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

06:00
1
Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

23:00
1
Christian Brüls na nieuwe zege van SK Beveren: "Misschien wel wat kampioenengeluk gehad"

Christian Brüls na nieuwe zege van SK Beveren: "Misschien wel wat kampioenengeluk gehad"

22:10
1
Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

22:30
28
🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit Reactie

🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier Cisse Beckx Cisse Beckx over Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin Impala Impala over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - Union SG: 1- lucas lucas over Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig" lucas lucas over Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem" cartman_96 cartman_96 over 📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest cartman_96 cartman_96 over Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt Demogorgon Demogorgon over Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved