Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Patro Eisden Maasmechelen is met een goed gevoel de interlandbreak ingegaan. In de thuiswedstrijd tegen Lierse werd een scheve situatie nog rechtgezet in het slot.

Na de ruime zege op het veld van Jong Genk wist Patro Eisden Maasmechelen ook op de negende speeldag de overwinning te pakken. Het ging in het slot van de partij op en over Lierse en won uiteindelijk met 2-1.

De zege verliep moeizaam, maar doet daarom niet minder deugd. Patro staat dankzij een zes op zes mooi op een playoffplaats. Virtueel kunnen ze zelfs nog een sprongetje maken naar de vierde plek in het klassement.

Coach Stijn Stijnen was achteraf vooral tevreden over de tweede helft. "Want onze eerste helft was niets speciaals. We creëerden wel wat kansen, maar daar bleef het bij. De 0-1 viel uit de lucht, maar mocht ook te makkelijk vallen", aldus Stijnen via de clubkanalen van Patro.

Tweede helft om in te kaderen

"Onze tweede helft was er eentje om in te kaderen. We brachten nieuwe schwung in het elftal en hebben Lierse overlopen. We kunnen spreken van een geslaagd eerste deel van het seizoen en hebben zelfs één punt meer dan vorig jaar na acht wedstrijden", gaat Stijnen verder.

Ondanks de totale metamorfose van de spelerskern heeft Stijnen opnieuw een goed geheel gesmeed en doet Patro wederom mee bovenin. Na de interlandperiode wacht een thuiswedstrijd tegen Seraing, de week daarna treffen de Limburgers de ongeslagen leider SK Beveren.