Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

De verliespartij tegen Club Brugge laat sporen na bij Union. Op vier dagen tijd leden de Brusselaars twee nederlagen. Op fysiek vlak hebben de spelers enorm veel gegeven.

"Dit is het einde van onze reeks. Gefeliciteerd Club Brugge", begon Sébastien Pocognoli tijdens de persconferentie. Union was 19 wedstrijden ongeslagen in de competitie, deze nederlaag herinnert iedereen eraan dat er werk aan de winkel is om de rode draad van vorig seizoen weer terug op te pakken.

"Club Brugge probeerde oplossingen te vinden door Carlos Forbs tegen Kevin Mac Allister te zetten, die al een gele kaart had. Maar dat had niet al te veel impact op ons spel."



Uiteindelijk incasseerde Union het fatale doelpunt uit een schot dat Kjell Scherpen had moeten tegenhouden. Maar Pocognoli zal zijn doelman niet bekritiseren: "Kjell blijft heel kalm, zo is hij. Hij redt ons eerst met een prachtige redding en heeft al veel bijgedragen sinds zijn komst, hij helpt ons met zijn kalmte."